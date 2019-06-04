北市新案只要25萬元　傳單揭密原來這樣算

▲安家卡爾頓社區外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜軒／台北報導

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

▼北市中心單價25萬元建案，原來是以平方米計價。（圖／網友提供）

一張標榜每平方米25萬元起的建案傳單，引起網友廣泛討論，傳單中並標榜個案基地位於中山區，距離松山機場只有1.5公里，加上萬坪公園旁，坪數則在23~29坪間、並且限量10戶。但若以坪計價，每坪則超過80萬元，整體看來，仍是「天龍國行情」無誤。

記者循線找到該案，是位於中山區建國北路三段的「安家卡爾頓」成屋案，該案屋齡約3年，由安家國際投資興建，為地上14樓、地下4樓建物，根據《591新建案》的資訊顯示，全案行情在每坪88~98萬元間。

同時致電該案案場，銷售人員林小姐指出：「那份傳單，的確是這個建案發送出的，但不是為了譁眾取寵、或討好特定族群，主要是因為這個建案基地，靠近松山機場，不少來看屋的，都是外籍人士，目前除台灣、日本，其他國家都是以平方米計價，為讓他們都看得懂，我們才會標註平方米價格，讓他們方便轉換。」