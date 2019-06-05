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年租685萬元逼走韓系快時尚西門最後站　房東釋出調價意願

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▲▼SPAO、MIXXO、WHO.A.U韓系品牌撤離西門町門市。（圖／記者黃靖惠攝）

▲SPAO、MIXXO、WHO.A.U韓系品牌撤離西門商圈。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

近年台灣快時尚衣服品牌退燒，國際名店屢傳收攤，其中韓國快時尚品牌SPAO、MIXXO全台最後一店「西門店」，6月初也收攤撤離台灣，而它所在「TiT國際廣場」3層樓、逾千坪空間，如今確定每月租金685萬元，目前尚未有業者傳進駐，但是傳房東有要調整租金。

2016年衣戀集團旗下快時尚品牌SPAO、MIXXO、WHO.A.U進軍西門町商圈，選在「阿曼TiT」豪宅樓下的1～5樓商場大樓，日前記者實地走訪商場，3個入口處全數封起，且店內服飾品全數打包，多名工人進進出出。

工人私下透露，目前SPAO服飾1～3樓已全數打包，並非內部裝修，而是退租，並不確定下個接手的租客。據了解，SPAO、MIXXO、WHO.A.U西門店所在知名豪宅大樓「阿曼TiT」樓下商場，3層樓商場面積1185坪，初估每月租金685萬元。

「TiT國際廣場」2011年9月完工，使用分區為商4特，可做一般零售業及飲食業，1樓面積約310坪，單坪租金行情約9400元、2樓面積約411坪，單坪租金行情約4600元、3樓面積約460坪，單坪租金行情約4300元，且另外有每坪400元管理費，當初設定最短為期3年約。

香港商匯泓不動產副總吳懿倫表示，近年快時尚退燒速度快，一旦消費人潮減少，立刻就感受到高租金壓力，且先前SPAO所在商場採固定式租金，代表沒有調降空間，與同是快時尚品牌zara忠孝東路四段店租，採浮動式計算不同，負擔成本壓力更龐大，目前尚未有業者傳進駐，但是傳房東有要調整租金。

關鍵字：西門町SPAO租金spaomixxo房東

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