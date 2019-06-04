不是只賣房　房仲深入山區助原住民重建家園　

▲信義房屋深入偏鄉，助原住民重建家園。（圖／信義房屋提供）

地產中心／綜合報導

不只賣房，更要幫助所有人滿足對家的想望。信義房屋積極帶頭重建原住民部落，其中一站，就包括達觀部落的泰雅族人。透過原住民深耕瑪汶協會理事長王建治，信義房屋自2007年起，多次補助支持該協會計畫，其中，2011年的提案，更獲得社區一家幸福行動計畫中「幸福社區類楷模獎」，其計畫內容包括在社區內成立部落廚房，共同照顧大安溪沿線共13個泰雅族部落，及老人照護、學童課輔、青年就業輔導、婦女二度就業等。

來自達觀部落的王建治透露：「921大地震卻震醒了我對思念故鄉的想望，當時，見到家園部落被天災摧殘，我認為，不能再用時間或空間等任何理由，切割族人與部落的情感。」於是，王建治與部落青年，決定返回家鄉，預計聯合整個大安溪沿線部落，串起泰雅族人生活所在地，打造出一個能夠互相關懷、彼此照顧的生活照護網絡。

而此想法，也意外地搭起遠在台北的信義房屋總部，與位處中部的泰雅部落間的珍貴情誼。自2007年起，深耕瑪汶協會多次獲得信義房屋補助支持，其中，2011年的提案，更獲得社區一家幸福行動計畫中「幸福社區類楷模獎」，其計畫內容包括在社區內成立部落廚房，共同照顧大安溪沿線，共13個泰雅族部落，含括老人照護、學童課輔、青年就業輔導、婦女二度就業等社福工作。

王建治說：「部落重建不是一蹴可幾，首要任務即是找回自力更生的經濟能力，讓族人能夠支持日常生活所需。過去，達觀部落即以生產甜柿聞名，每年10～12月產季一到，滿山頭都是等待收成的碩大甜柿，其甜度高、口感好，是極高價的經濟作物。」也因此，深耕瑪汶協會進行輔導與支持，讓部落農人除重新整頓果園，扶植穩住經濟命脈外，也朝著自然農法前進。

曾帶領120位志工前往甜柿園協助收成的信義房屋執行協理張文宗透露，對於王建治理事長分享的觀點，十分認同，「付出雖不一定有收穫，但是不付出，肯定不會有收穫！柿樹經過改良，雖不需攀爬過高，但必須維持仰頭舉手動作，更不能分心讓剪刀誤傷枝枒，不是一件簡單工作，而今天志工們在親自體會務農的辛苦後，更能感同身受農民的偉大。」

對此，信義房屋志工甚至發揮「多揹1公斤」的精神，自掏腰包，以實際消費來支持果農的辛勞，支持部落重生，讓豐美的甜柿與親友分享的同時，也能一併分享志工活動的精神與部落再造故事。