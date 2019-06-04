雷擊民宅屋頂！轟一聲「磚塊雨」4樓高傾瀉而下　轎車玻璃全毀路人嚇壞

▲雷擊中民宅屋頂女兒牆，磚塊整片掉落砸毀停在騎樓下的轎車車窗 。（圖／翻攝岡山人）

地方中心／高雄報導

因鋒面來襲，高雄4日上午下起雷陣雨，一處民宅疑似遭到雷擊，屋頂上的女兒牆磚塊整片猶如瀑布般傾瀉而下，導致停在該處的百萬名車前擋風玻璃被砸破，磚塊散落一地，所幸沒有造成人員傷亡。

高雄市岡山區壽天路及維仁路交叉口，一處民宅頂樓女兒牆的磚塊不明原因直接從20公尺高的屋頂掉落地面，直接砸中停在騎樓下的轎車，導致擋風玻璃整個碎裂，磚塊散落一地。

▲磚塊掉落畫面驚悚，路過民眾嚇壞。（圖／翻攝岡山人）

目擊民眾表示，當時聽見「劈哩啪啦」的聲響，且還伴隨著閃電，隨後就看見磚怪掉落，不過，還好當時沒有人員經過，否則磚塊經過重力加速度在砸中路人，後果恐不堪設想。

警方也表示，當時接獲報案時民眾以為是車禍，趕到場後發現是磚塊掉落，也趕緊請清潔隊員協助移除，只是突如其來的崩塌巨響，使得當時路過的民眾「心驚驚」，深怕還有殘餘磚塊會掉落砸中，現在想起來仍餘悸猶存。

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