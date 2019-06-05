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這5年買房「多數賠錢」！專家點醒自住客：買了就別管房價

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▲▼天母,房市。（圖／記者陳韋帆攝） 

▲一般上班族想在台北買房，成了遙不可及的夢想！（示意圖／記者陳韋帆攝）

網搜小組／綜合報導

不少人買房置產，希望未來房價上漲，然而在精算報酬率時，都算對了嗎？景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，在2014年購屋的人，若近5年來房價沒漲到16%，「其實都是賠」，掀起網友一波討論。

「大家在買房地產的時候，報酬率是怎樣算的？」章定煊在臉書透露，2014年太陽花學運，阻斷台灣房地產多頭的氣勢，開始進入長期的盤整，轉眼間5年過去，假設房屋的折舊抵掉了房租支出，以2014年購屋者來講，新屋上漲沒有達到16%以上，「其實都是賠！」

而16%是如何計算得來？章定煊解釋，根據過去資料顯示，房地產的交易成本約在5至10%，就以中間值7%計算；貸款利率從優算1.75%，五年的複合利率約9%，若交易成本加上利息支出，7%+9%就算得16%。

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▲▼ 採光,看房子,廚房,客廳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲章定煊對自住客喊話，「買了就別關心房價，家的感覺是無價的」！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

章定煊也舉例身旁名嘴、藝人買房經驗，這5年來，若從財務觀點來看，除非眼光精確買下新開發的區域且及早進場，否則大概都是「賺少賠多」！他也觀察近年房市脈絡，「即使是最樂觀的業者，頂多預期價穩量增。多頭的攻擊訊號（價漲量增）即使會有，最快也要明年總統大選結束後才可能出現。」

千算萬算，究竟有幾個人能神機妙，能預測未來房價看漲？章定煊話鋒一轉，若民眾是買屋自住，「也別算報酬率了，買了就別關心房價，家的感覺是無價的」；至於想置產投資的人，他建議，「貸款成本跟機會成本都算清楚比較好。」

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關鍵字：房價章定煊買房置產自住客

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