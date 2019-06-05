好市多居家神器！LED感應燈「洗衣機秒變光明世界」　她回購激推…網讚：好用

▲原PO第2次回購，大推照明神器！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／綜合報導

超實用的居家神器底家！相信不少人有著相同困擾，家裡擺設有死角，燈光無法直接照射，摸黑找東西需花老半天，一名女網友逛美式賣場好市多（Costco）時，意外發現「LED感應輕巧燈」，買回家安裝在洗衣機上方後，她忍不住自嘲「進入光明的世界了」。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》佛心分享實用品，她透露，上個月曾買過LED感應輕巧燈，裝在廚房櫥櫃下，想要拿東西時都可一目了然，再也不必摸黑翻箱倒櫃，便納入必買清單中。

直到近日逛賣場，原PO想起洗衣機上方也光線不足，因此決定再購入一組LED感應輕巧燈，回家後，她興沖沖裝在上方板子，果真一片明亮，開心狂喊「本來被烘乾機擋住了光線，現在我的洗衣機也進入光明的世界了。」

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貼文曝光後，掀起大批網友發問，「這是整支燈直接黏上的嗎？有電線？」、「請益～是插電or電池？」、「一組多少？」、「想請問一下這款的電線大約多長？」對此，原PO與專業網友回應，可直接黏貼，是插電裝置附有電線，「電線長200公分，還有給4個線扣，可以方便收線喔」，一組價格699元。

其他網友也讚爆，「趁著洗衣時，搜索老公衣服有無秘密時很方便！」、「節電壁插很重要！才不會大家在睡覺，外面不時一直自動亮燈」、「我買來用梳妝台上，很好用」、「我有一盞已經黏了一個多月，我本想拆下來換位置，但拆不下來，也有附可釘的掛鉤，可依個人需求選擇」。



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