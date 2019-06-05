地基主愛追劇！「平板自播20min」人妻狂被騷擾：祂頭靠在我旁邊　　　　

▲地基主也愛追劇，讓原PO不堪其擾！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

相傳地基主是住宅的守護靈，可保護家庭成員，不過一名女網友卻總是被地基主捉弄，她透露，日前追劇看得正精彩，忽然有急事要外出，很確定已關掉平板螢幕，沒想到回家後，平板竟會自動播放20分鐘。

「我家的地基主比較奇怪一點！」一名女網友分享玄奇故事，某次追劇看得正高潮，突然有急事，她只好暫停影片、關掉螢幕，印象深刻自己中午11點外出，怎料下午2點回家後，老公卻抱怨，「平板為什麼不關還開那麼大聲？」

原PO一臉疑惑，明明出門前有關掉平板，她好奇打開查看，發現影片只播了20分鐘，而老公1點到家，仔細往前推算，「是從12：40開始播放的」，然而當時家裡空無一人，「那是誰播的？」

無獨有偶，原PO說，日前在家準備看另一齣戲，因突然要拿東西，也先按了暫定鍵，怎料起身沒多久，「劇又開始自己播了」。當下，原PO火冒三丈對空氣嗆聲，「祢能不能尊重我一下啊！平板是我的，劇也是我找的，不能等我來再看嗎？」語畢，原PO身體右半邊開始狂起雞皮疙瘩，形容是冷到骨子裡的詭異感覺。

結果，原PO繼續大罵「祢看就看一定要貼這麼近嗎？」豈料此話一出，似乎激怒地基主，「於是我的右耳突然嗡一聲耳鳴，祂在罵我」。更不可思議的是，原PO事後想把故事分享到臉書社團，正在打字時，「祂又從我背後往前探，然後把頭靠在我頭旁邊，看我要怎麼說這件事」，就怕惹怒地基主，當下只好放棄PO文。

儘管平板會離奇自動打開播放，原PO早已見怪不怪，但日前還是請濟公師父開了一張符，說也玄奇，「把家裡淨過以後就沒再發生了！」許多網友看完後，也在《靈異公社》分享親身經歷，「有一陣子會給我轉台看八點檔」、「我家的地基主喜歡看我睡覺，喜歡檢查看看家裡，今天多了什麼，我今天買了什麼，然後最後又趴到我的床邊看著我睡覺，一陣子才跑去玩他的，知道他來了又要繼續裝睡，這才困擾吧」、「我遇過追劇追到一半按暫停，轉身拿東西，聽到我身邊有女人的聲音，嘆了長長的一口氣，然後電腦就自動繼續播放影片」、「我家地基主喜歡摸我頭，耳邊叫我名字（很像摸小狗），但我真的不喜歡有人摸我，我請家人幫我處理後，就沒再來摸我了」。

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▲網友笑稱，自家的地基主會看本土劇！（圖／翻攝自靈異公社）

不少人也抱持懷疑態度，怎確認是地基主？對此，原PO解釋，「其實我自己也不知道是不是地基主，是去問神，神明說的，因為去年剛搬到這間房子的時候我有拜過一兩次可是一直不平靜，問神明他說因為地基主太貪心覺得我給的不夠，所以一直騷擾我，我本來想那就多燒點給他，可是神明說不行這樣會養大他的胃口，所以才為了這件事幫我畫一張符回家淨一淨，後來確實變平靜了，也許只是讓他不要再騷擾我而已吧！」

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