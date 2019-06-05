高雄8000坪土地開賣　高雄科大、中正高工旁2筆最吸睛　

▲高雄地政局今年首次公開標售土地共有19筆，總面積高達8300坪，預計6月19日開標。（圖／591提供）
記者黃靖惠／綜合報導
高雄地政局今年首次公開標售土地共有19筆，總面積高達8300坪，預計6月19日開標，而此次土地標售案遍布前鎮、三民、楠梓、鳳山區等地，其中包括高雄科技大學、中正高工校區周邊住宅地釋出。
去年九合一選舉，高雄被外界抨擊賣地還債，也因而韓國瑜上任後，取消地政局首季土地標售案，今天第2季標案重啟，地政局公告19筆土地標售案，分別位於前鎮、三民、鳳山、楠梓、仁武、小港、林園區。
當中最受矚目標案分別為前鎮區地號1978號的光華段一小段，以及楠梓區地號50號和平東段標案。
前鎮區光華段一小段地號1978，面積約438坪，總底價3.09億元，換算單坪底標價70萬元，該地周邊多中古住宅大樓，鄰近中正高工校區、家樂福旁；另外楠梓區和平東段地號50，面積約914坪，換算單坪底標價25萬元，緊鄰高雄科大、捷運紅線後勁站。
信義房屋全球資產經理王維宏表示，依高雄房地投資現況而言，有逐漸北移趨勢，投資人對投資三民、左營、鼓山區的興趣較高，雖然此次19筆土地標案非最熱門區域，但因土地價格仍未偏離行情過多，預估脫標機率高。
再進一步觀察這2筆土地標案，他認為，楠梓區和平東段地號50脫標機率較高，除了土地面積近千坪較完整，且平均單價25萬元，較符合市場交易行情；另外前鎮區光華段一小段地號1978土地，因未臨大馬路旁、路幅、基地面積相對較小，且單坪價格稍微偏高，未來脫手恐有難度。