8坪擁2廳！精緻小宅「廚房+浴缸+電視牆」魔術收納超狂　網驚：超寬廣

▲8坪小宅配備一應俱全，網友看了好羨慕！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

屋子再小都不怕！一名林姓男子買下8坪房子，透過設計師華麗改造，也能擁有舒適臥室、寬敞的客廳、超大浴缸，以及小廚房，甚至有2廳的視覺享受，小豪宅曝光，讓網友看了狂敲碗。

47歲林姓屋主表示，目前新屋已住1年多，當初規劃想要有收納空間、音響擺設，便交由設計師林昱村（Andy）改造配色，首先是電視牆部分，Andy說，不選擇做收納的原因，就是希望客廳有寬敞的感覺，再巧妙利用玻璃拉門設計，能夠把室外光線引入室內。

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林男透露，自己喜歡植栽，而房子最重要的核心就是臥室，Andy靈機一動在房內的窗簾下安裝層板，可擺放精巧的小盆栽，頗具療癒效果，且桌上也設計開放式書架，可讓林男閱讀之餘，也隨時能享受光線、植物的陪伴。

由於林男熱愛下廚，Andy貼心設計中島，把客廳跟廚房隔開，除了讓視覺更寬廣，也可在舒適的餐桌上用餐。除了魔術收納空間，讓林男讚不絕口，更驚奇的是，「設計師把我的冰箱藏起來，他幫我做一個冰箱櫃，所以你進來的時候，其實會看不到我的冰箱在哪！」

最後，林男也給設計師一個艱難挑戰，「衛浴部分我想要泡澡與乾濕分離」，Andy絞盡腦汁後，果真浴室有一個大浴缸，透過布簾拉起來，也可擁有乾濕分離的效果。8坪小屋麻雀雖小，五臟俱全，更同時擁有2廳的精美設計，林男直呼，每次回到家都覺得寬敞明亮且空間遼闊，令人看了舒心。

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