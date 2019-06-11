ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

原始格局重整！灰藍、藕粉色彩堆疊輕柔美感　老屋→美式浪漫宅

ETtoday房產雲

原始格局重整！老屋→美式浪漫宅。（圖／翻攝自《幸福空間》）

▲老屋也想有美式浪漫風格不是夢！（圖／翻攝自《幸福空間》，下同）

網搜小組／綜合報導

幻想住在美式大宅嗎？這個夢想很容易就能實現了！設計師林欣璇在2年前接下一件老屋裝潢案，挑高四米二的屋況，陶璽設計採樓中樓形式安排居家空間，並利用挑空設計賦予場域場朗明亮的優勢，將老屋的原始格局重整，成功給予生活空間流暢的動線與完善的實用機能，為美式居所奠定穩固的基礎。

風格圍塑上，利用純白、灰藍、藕粉色彩堆疊輕柔美感，巧妙搭襯營造清新氛圍，再以文化石、線板、造型花磚勾勒美式浪漫情懷，並透過穀倉拉門加深風格印象，為客廳與臥房增添更多使用彈性。拿公領域舉例來說，以淺木地板與造型花磚鋪排地坪，使開放式空間有所界定，並依循使用條件給予場域最合宜的建材與陳設。

原始格局重整！老屋→美式浪漫宅。（圖／翻攝自《幸福空間》）

▲電視牆採文化石砌築電視主牆，並於右側以門片造型安排電器儲物櫃，豐富視覺調性。

原始格局重整！老屋→美式浪漫宅。（圖／翻攝自《幸福空間》）

▲擁有挑高4米2的屋況優勢，故本案採樓中樓規劃增添居家使用空間，挑空設計亦使場域更為通透敞朗。

電視牆則採用文化石砌築電視主牆，並於右側以門片造型安排電器儲物櫃，豐富視覺調性。此外，二樓場域規劃為起居與儲物空間，設計師林欣璇貼心將起居室地坪架高15cm，使下方主臥房擁有更加舒適的屋高條件，亦讓美感與機能得以相輔相成，完美構築美式浪漫質感居。

林欣璇表示，擁有挑高4米2的屋況優勢，故本案採樓中樓規劃增添居家使用空間，挑空設計亦使場域更為通透敞朗。室內採光我們用挑高設計，同時將雙倍的自然光順引入室，並鋪設百葉窗以襯托美式風格氣韻。餐廳設置中島滿足屋主於儲物機能面的訴求，串聯木質餐桌為用餐空間挹注溫潤質樸感受。

原始格局重整！老屋→美式浪漫宅。（圖／翻攝自《幸福空間》）

▲餐廳設置中島滿足屋主於儲物機能面的訴求，串聯木質餐桌為用餐空間挹注溫潤質樸感受。

原始格局重整！老屋→美式浪漫宅。（圖／翻攝自《幸福空間》）

▲主臥室採灰藍色調作臥房主色，營造浪漫優雅氣質。

值得一提的是，林欣璇也在臥榻、主臥以及書房的空間上做了許多巧思，拿主臥室舉例來說，設計團隊採灰藍色調作臥房主色，營造浪漫優雅氣質，善用窗邊角落設計梳妝台，完善的空間配置使睡眠空間更加舒適自在。

浴室的部分則是以灰色調手工磚與造型花磚共築空間層次。林欣璇說，「由於屋主不希望淋浴間多加額外的層架，故林欣璇設計師另砌一道牆，採挖空手法以達成屋主期望。」

原始格局重整！老屋→美式浪漫宅。（圖／翻攝自《幸福空間》）

▲衛浴以灰色調手工磚與造型花磚共築空間層次。

關鍵字：幸福空間老屋美式格局重整空間

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

明（7）日就是端午連假，不少婆婆媽媽趁著假期把家裡打掃一番，但最傷腦筋的，莫過於牆壁死角的頑強汙垢！一名網友逛美式賣場好市多（Costco）時，好奇買下一款除霉劑，他回家在浴室噴灑後，不須動手刷牆，靜..

6月6日 10:36

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

前台北市議員童仲彥曾被戲稱「被政治耽誤的老司機」，先前他常拿女友邱薏（紅豆）的胸部當哏，還拍了點閱率超過20萬的「紅豆牛奶」影片。5日他在粉專貼文抱怨「女友是館粉」，讓網友好奇詢問「之前一起牛奶浴的妹..

6月6日 10:39

//cdn2.ettoday.net/images/3577

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

「打死我也不敢去過夜…」一名女網友分享入住北部一間汽車旅館的親身經歷，「對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走」，嚇得她和另外3名女性朋友半夜逃離。她認為，汽旅老闆應好好超渡還住在命案房的「客人」。

6月6日 09:29

//cdn2.ettoday.net/images/4145

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

日本著名漫畫《航海王》中的女主角「娜美」，擁有超逆天火辣身材，加上鮮明個性擁有大群男粉絲，也是女性Coser最想挑戰的角色之一，不過因為身材太難還原，離完美詮釋總差一步。但正妹韓國遊戲直播主「Berr..

6月5日 23:25

//cdn2.ettoday.net/images/4141

影／穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

不少女生到沙灘享受夏日，會換上自己性感的比基尼，但近日有香港網友爆料，一名女子直接穿著肉粉色女性內衣褲，拿著手機站在香港石澳海灘上，而且下腹還貼著衛生棉，讓一旁的遊客驚呼超大膽。「內衣女孩」的照片在網..

6月4日 15:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

一名女網友4日晚上貼文，說她當天在豐原郵局附近，有個男子突然過來詢問「最近的加油站在哪」。原PO幫忙查，發現距離約950公尺，看對方拿著寶特瓶，她想了想索性帶男子過去加油。載人的過程中，原PO一直覺得..

6月5日 16:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」引暴動…老司機：快刷卡

一名男網友正在日本京都遊玩，怎料在搭地鐵時，驚見噴鼻血情景，一位女子坐在椅子上，雙手抬高似乎在整理秀髮，纖細背影與玲瓏有緻的身材，讓人看了目不轉睛。更令老司機暴動的是，蜜桃臀露出一條神秘縫隙，網友忍不..

6月5日 17:22

//cdn2.ettoday.net/images/4143

影／連吊桿車都考到！白皙辣妹「超猛4證照」被酸人妖...霸氣回擊　網全跪了

一名熱愛騎重機的女網友，從幾年前開始，陸續取得重機、大貨車等駕照，就連吊桿車證照也到手，沒想到竟被無聊網友酸言酸語，嘲諷她是人妖；而大部分人看到這些，都豎起大拇指狂讚，直呼「很明顯羨慕嫉妒」、「真的是..

6月5日 11:12

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

讀者迴響

熱門新聞

林東芳隔壁出租　排除牛肉麵笑爆

想買台南預售屋「存款只70萬」..

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

看房遇凶宅？仲介：她把人推下去..

急買急賣惹禍　北投奇岩6字頭不..

遇惡房客屋況慘！舊屋被神改造成..

北市買房難　年收800萬醫師都..

百歲太設創辦人章民強逝　抱憾沒..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

遇問題房東狂擺爛！他心累想檢舉..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠

百歲太設創辦人章民強逝　抱憾沒..

蟻居不一定省錢　大安區3坪雅房..

最夯捷運共構宅在新店　房價不到..

台中北屯、海線成為增值潛力區

台中超優建案商圈綠地交通都到位

新天龍國？ 人均所得高帶旺新竹..

破舊套房突變好美　情侶遇3件事..

蟻居天龍國！27K新鮮人6成薪..

急買急賣惹禍　北投奇岩6字頭不..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366