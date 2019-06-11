原始格局重整！灰藍、藕粉色彩堆疊輕柔美感　老屋→美式浪漫宅

▲老屋也想有美式浪漫風格不是夢！（圖／翻攝自《幸福空間》，下同）



網搜小組／綜合報導

幻想住在美式大宅嗎？這個夢想很容易就能實現了！設計師林欣璇在2年前接下一件老屋裝潢案，挑高四米二的屋況，陶璽設計採樓中樓形式安排居家空間，並利用挑空設計賦予場域場朗明亮的優勢，將老屋的原始格局重整，成功給予生活空間流暢的動線與完善的實用機能，為美式居所奠定穩固的基礎。

風格圍塑上，利用純白、灰藍、藕粉色彩堆疊輕柔美感，巧妙搭襯營造清新氛圍，再以文化石、線板、造型花磚勾勒美式浪漫情懷，並透過穀倉拉門加深風格印象，為客廳與臥房增添更多使用彈性。拿公領域舉例來說，以淺木地板與造型花磚鋪排地坪，使開放式空間有所界定，並依循使用條件給予場域最合宜的建材與陳設。

▲電視牆採文化石砌築電視主牆，並於右側以門片造型安排電器儲物櫃，豐富視覺調性。



▲擁有挑高4米2的屋況優勢，故本案採樓中樓規劃增添居家使用空間，挑空設計亦使場域更為通透敞朗。



電視牆則採用文化石砌築電視主牆，並於右側以門片造型安排電器儲物櫃，豐富視覺調性。此外，二樓場域規劃為起居與儲物空間，設計師林欣璇貼心將起居室地坪架高15cm，使下方主臥房擁有更加舒適的屋高條件，亦讓美感與機能得以相輔相成，完美構築美式浪漫質感居。

林欣璇表示，擁有挑高4米2的屋況優勢，故本案採樓中樓規劃增添居家使用空間，挑空設計亦使場域更為通透敞朗。室內採光我們用挑高設計，同時將雙倍的自然光順引入室，並鋪設百葉窗以襯托美式風格氣韻。餐廳設置中島滿足屋主於儲物機能面的訴求，串聯木質餐桌為用餐空間挹注溫潤質樸感受。

▲餐廳設置中島滿足屋主於儲物機能面的訴求，串聯木質餐桌為用餐空間挹注溫潤質樸感受。



▲主臥室採灰藍色調作臥房主色，營造浪漫優雅氣質。



值得一提的是，林欣璇也在臥榻、主臥以及書房的空間上做了許多巧思，拿主臥室舉例來說，設計團隊採灰藍色調作臥房主色，營造浪漫優雅氣質，善用窗邊角落設計梳妝台，完善的空間配置使睡眠空間更加舒適自在。

浴室的部分則是以灰色調手工磚與造型花磚共築空間層次。林欣璇說，「由於屋主不希望淋浴間多加額外的層架，故林欣璇設計師另砌一道牆，採挖空手法以達成屋主期望。」

▲衛浴以灰色調手工磚與造型花磚共築空間層次。