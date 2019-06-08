打造銀髮族新樂園　仲介帶頭關懷農村長者

▲信義房屋志工帶頭前進彰化寶山社區。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

農村老年化問題成為焦點，如信義房屋志工所前進的彰化縣寶山社區，正是典型的農業社區，老人、小孩與婦女，是這裡最重要的居民組成，為幫助這些社會資源相對匱乏的對象，社區發展協會結合社區志工與媽媽教室的成立，幫助每個人找到適得其所的職位與責任，朝「銀髮族樂活養生村」的目標邁進。

荔枝為亞熱帶果樹，每年4月為結果期，6月中到7月上旬為盛產季節，但盛產期間，經常有產銷失衡的情形發生，而這對夏季以荔枝為生產大宗的彰化寶山社區，每年都是農民要面臨的極大考驗，若產量不足，短少經濟收入，若產量過盛，則行銷通路窒礙，「太多、太少都是煩惱啦！」曾任寶山社區發展協會理事長的曾日東坦言。

信義房屋志工聞訊，不但下鄉協助採收荔枝，也提供人手幫助寶山社區做社區清潔維護，緩解鄉村勞動力高齡化的窘境。而寶山社區發展協會裡媽媽教室的成員們，更以滿滿一長桌的鄉土風味料理，迎接遠道而來的信義房屋志工。「好久沒有吃到這麼道地、澎湃的家常菜了！」文山試院店店長林書弘表示。

曾日東說，社區人口流失快速，很多家庭裡其實剩不到幾個成員，而且又以老年人居多，為了照顧社區裡的老人，也分攤農村媽媽們的辛勞，因此社區發展協會推動「共食」精神，由志工媽媽分攤廚房作業，也可凝聚社區居民們的向心力。

餐後，經過曾日東簡單示範後，信義房屋志工們，自動自發形成「生產線」，不怕高、擅攀爬的人當開路先鋒，一手握緊樹枝、一手拿鋸，連同荔枝與枝枒一起鋸下，其他的志工則在樹下接收傳遞，先整理好枝梗與樹葉，再用繩子捆紮成適量大小。

結束採果之後，曾日東謝謝志工們的付出。而寶山社區在2011年參加信義房屋「社區一家幸福行動」計劃時，獲得社區類楷模獎的榮耀。其計畫中最主要概念即是，為照顧及鼓勵這些長者，社區一定要提供足夠的吸引力與動力，讓年長者願意踏出家門與他人互動，讓寶山社區，可以成為銀髮族理想的樂活養生村。

透過社區服務，信義房屋志工們親自走進寶山社區，用自己的雙眼、雙手，來深刻了解台灣農村之美，再發揮「多揹1公斤」的精神，把盛產的荔枝帶回家，自利利人，一舉數得。