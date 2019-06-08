ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

打造銀髮族新樂園　仲介帶頭關懷農村長者

ETtoday房產雲

▲▼信義房屋志工帶頭前進彰化寶山社區。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋志工帶頭前進彰化寶山社區。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

農村老年化問題成為焦點，如信義房屋志工所前進的彰化縣寶山社區，正是典型的農業社區，老人、小孩與婦女，是這裡最重要的居民組成，為幫助這些社會資源相對匱乏的對象，社區發展協會結合社區志工與媽媽教室的成立，幫助每個人找到適得其所的職位與責任，朝「銀髮族樂活養生村」的目標邁進。

荔枝為亞熱帶果樹，每年4月為結果期，6月中到7月上旬為盛產季節，但盛產期間，經常有產銷失衡的情形發生，而這對夏季以荔枝為生產大宗的彰化寶山社區，每年都是農民要面臨的極大考驗，若產量不足，短少經濟收入，若產量過盛，則行銷通路窒礙，「太多、太少都是煩惱啦！」曾任寶山社區發展協會理事長的曾日東坦言。

信義房屋志工聞訊，不但下鄉協助採收荔枝，也提供人手幫助寶山社區做社區清潔維護，緩解鄉村勞動力高齡化的窘境。而寶山社區發展協會裡媽媽教室的成員們，更以滿滿一長桌的鄉土風味料理，迎接遠道而來的信義房屋志工。「好久沒有吃到這麼道地、澎湃的家常菜了！」文山試院店店長林書弘表示。

曾日東說，社區人口流失快速，很多家庭裡其實剩不到幾個成員，而且又以老年人居多，為了照顧社區裡的老人，也分攤農村媽媽們的辛勞，因此社區發展協會推動「共食」精神，由志工媽媽分攤廚房作業，也可凝聚社區居民們的向心力。

餐後，經過曾日東簡單示範後，信義房屋志工們，自動自發形成「生產線」，不怕高、擅攀爬的人當開路先鋒，一手握緊樹枝、一手拿鋸，連同荔枝與枝枒一起鋸下，其他的志工則在樹下接收傳遞，先整理好枝梗與樹葉，再用繩子捆紮成適量大小。

結束採果之後，曾日東謝謝志工們的付出。而寶山社區在2011年參加信義房屋「社區一家幸福行動」計劃時，獲得社區類楷模獎的榮耀。其計畫中最主要概念即是，為照顧及鼓勵這些長者，社區一定要提供足夠的吸引力與動力，讓年長者願意踏出家門與他人互動，讓寶山社區，可以成為銀髮族理想的樂活養生村。

透過社區服務，信義房屋志工們親自走進寶山社區，用自己的雙眼、雙手，來深刻了解台灣農村之美，再發揮「多揹1公斤」的精神，把盛產的荔枝帶回家，自利利人，一舉數得。

關鍵字：信義房屋彰化芬園寶山老齡化社區一家

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

影／打拚10年換來31年海砂屋！水泥一掰就碎…蘆洲水電工哭了：不敢讓孩子知道

10多年來的努力全化成灰！新北市一名王先生控訴，夫妻倆為了3個孩子打拼多年，好不容易存到200萬頭期款，買下位於蘆洲的31年中古屋，怎料交屋後才發現房子竟然是「海砂屋」，天花板上的水泥宛若是餅乾一樣，伸手輕輕一剝就能整塊掰下，不知道該如何是好；說到激動處，王先生還忍不住泛淚，「我想要的只是一個安全、可以遮風避雨的家！」

6月4日 00:47

讀者迴響

熱門新聞

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

15坪住4人！美宅4房機能全包..

砧板屑屑是塑膠末　網：吃下肚了

3方位最強助孕法 孩這月出生最..

端午改運大公開！財水擺3方位　..

女勸別買桃園郊區　他從美返台打..

降坪小豪宅總價腰斬　吸引退休族..

CP值好宅！3+1房含車位千萬..

建商指這區是12年前的7期重劃..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

打造銀髮族新樂園　仲介帶頭關懷..

降坪小豪宅總價腰斬　吸引退休族..

仲介加入環境復育 打造宜蘭生態..

區域市場持穩　高雄房價恐回不去..

天然食材清潔法　5種廚具髒污神..

店面金雞母神話破滅　顏炳立：店..

建商指這區是12年前的7期重劃..

台灣話也能有Freestyle..

經營主力轉向廠辦　遠雄強調：沒..

「林口王」熬出頭直言房價止跌　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366