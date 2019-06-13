20年老屋格局不良、壁癌漏水　他巧手改造成「古典美宅」超驚艷！

▲客廳以現代俐落的框架，綴點半弧、線板線條與新古典風格家具，打造創新新古典。（圖／翻攝自《幸福空間》，下同）



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找對設計師，老屋也能有第2春！設計師林欣璇2年前接下一件老屋裝潢案，這間老屋格局不良、採光不佳、壁癌漏水與低矮大樑，已然20餘年的本案一應俱全，春雨時尚空間設計從外牆防水與翻修做起，並挪移格局配置引入更多採光，在同樣四房兩廳的機能配置下，規劃出房型方正、採光明亮且動線流暢的清朗生活基礎。

林欣璇表示，「屋主期待的創新新古典樣貌，周建志設計師從半弧規劃的玄關起始，水刀切割的黑白大理石地坪處，延續雷射雕刻結合烤漆玻璃構築的造型門片線條，運用茶玻與噴砂圖騰的半穿透感隔屏，導引出唯美浪漫的新古典語彙。」

▲因應低矮樑體與吊隱冷氣深度導弧規劃的造型天花，結合現代感水晶燈，劃出柔美流暢的天花線條。



實用住宅改造達人除了在架構與風格的重整再造，更賦予大容量的收納機能，充分運用每一個畸零角落安排儲物功能外，也依照屋主置放鋼琴與神明桌的需求，予以完善且融入整體空間風格的規劃，而在私領域中，除了安排多功能衣櫃滿足衣物配飾收納，也利用床下補足大型物件的儲物機能。

玄關的部分，林欣璇用雷射雕花門片佐以烤漆玻璃綴點的門片後方，蘊藏大容量的鞋櫃收納機能。天花板則因應低矮樑體與吊隱冷氣深度導弧規劃，結合現代感水晶燈，劃出柔美流暢的天花線條。

▲雷射雕花門片佐以烤漆玻璃綴點的門片後方，蘊藏大容量的鞋櫃收納機能。



林欣璇說，「主臥房除了衣櫃與床頭櫃的設置，周建志設計師亦規劃結合化妝台機能的窗邊收納櫃。另外，主衛浴以水泥墩構築的洗臉檯設計，具備安全性與好清潔的功能。」值得一提的是，細心的林欣璇也為長輩房、女孩房、男孩房分別做出不同風格的房型空間，讓屋主一家人對這「老屋」全新的樣貌超滿意！

▲女孩房裡運用粉紅色寢飾增添女孩氣息，春雨設計另在牆邊安排展示架，可隨興布置書本與飾品。



▲局部架高地板規劃的男孩房，即便空間較小，也有充裕完整的使用機能。