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看中社區「可惜有泳池」！他問：100戶養得起嗎　神人曝預算＋大推能游泳

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▲游泳,美女,泳池,比基尼,下水,海邊,海水。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO看中一個社區，但不喜歡有社區游泳池。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少人喜愛社區大樓提供完整的公共設施及舒適度，因此現在不少大樓會有規劃健身房、游泳池等空間。一名網友就發問，他喜歡一個社區，但可惜有游泳池，忍不住問「一百戶的話這樣還養的起嗎？」會不會變成以後的惡夢。話題引發熱論，還有社區主委留言，曝光游泳池維護價格，直呼「從來沒有覺得是負擔」。

這位網友在《Mobile01》貼文，問「100戶養游泳池，會辛苦嗎？」文中表示，他喜歡一個社區，但可惜有游泳池，「100戶的話這樣還養的起嗎？會不會變成以後的惡夢？」他也在留言處透露，看中的社區是「小三房＋小四房的組合」一戶30多到40多坪。

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲現在許多社區大樓都會有游泳池等空間。（示意圖／pakutaso）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「看每戶幾坪吧？而且，還有游泳池跟戲水池的差別，如果真的是正統的游泳池一定很吃力」、「還好吧？我們60戶都可以養」、「覺得社區設一個泳池真的是……設計師純粹設計時沒汁，占圖面用」、「幾戶不是問題，問題在每戶的生活水平」。

有網友認為，游泳池之後一定會荒廢，「游泳池通常10年20年就會荒廢養蚊子了」、「不辛苦，因為幾年之後，那個游泳池連夏天都不會開放，所以連維護的費用都不需要了」、「我很少看過泳池會持續的，因為100戶是假的，中間會有30戶，抗議不願意」。

▲▼大樓,公寓。（圖／pixabay）

▲有網友大推社區游泳池。（示意圖／pixabay）

但就有人很推社區游泳池，「我社區400戶，泳池夏天才有開放，一年大概費用15萬含水費，泳池說真的擺著看也大方多了，其實泳池最貴的還是那個政府的鳥規定，要配置救生員，這個最貴」。

另一名曾任社區主委的網友也直呼「不會啊！」說他們社區160戶，「我當過2屆主委1屆監委，目前看起來硬體設備維護每個月5000-10000（有濾水設備壞掉時）不等」，但設備很少壞掉，外加只有夏季開6-9月，「夏季的時候會多出請救生員的費用，救生員每小時160左右，1個月大概2萬多」。他表示，社區每坪管理費60，從來沒有覺得是負擔，「反倒是大人孩子都期待夏天可以在自己家游泳，不用出去人擠人」。

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關鍵字：社區大樓游泳池Mobile01

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