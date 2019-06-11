動靜皆宜！台中市中心擁商圈、享綠帶、交通便利的超優質建案

圖、文／企劃特輯

蛋黃區擁有商圈成熟、便利的生活機能及交通，是許多買房的人心中首選條件，但若想同時擁有慢活的居住環境，在繁華的市區便非常罕見；在台中市最知名的美術館特區、5期、8期以及東區9期重劃區周邊，近期都出現了兼具商圈與交通的便利性，但同時又能靜享綠意環伺的建案。

台中五期生活圈 台中人公認最宜居

國美館、五期生活區交界點，是不少老台中人早期的豪宅聚落。采揚建設「國美晴空」因地段佳，公開一個月後一期銷售成績旺，近期提早於6月釋出二期，137坪，一層一戶的高CP值豪宅，總價2988～3500萬。

台中市西區向南延伸 南區擁滿滿文教氣息

鄰近國美館的南區發展早，生活機能便利是最大特色，公共運輸有台鐵與捷運綠線G13交匯，不少首購族、換屋族都離不開南區，加上5月中已全線開通東興路路段，往返南區與南屯區更為便利。櫻花建設於今年6月正式推出「櫻花孩子王2」學區宅，鄰近學區從幼兒園至大學都有，規劃1~4房，總價428萬起。

中市鐵路高架化、秀泰影城及三井Lalaport進駐東區 帶動房市快速發展

在台中火車站新站啟用後、帶動周邊商業發展，東區近2年房產交易量成長2成。豐邑「浩瀚MVP」基地位居精武商圈核心精華美地，社區內有健身房、罕見的室內3D高爾夫球室、25米渡假泳池，另有植森散步道，200坪大樹前院，陪孩子健康成長。

台中市中心的美式生活-8期重劃區

8期重劃區以公園多、環境好見長，「市中心的美式生活」是大家對8期的共同評價。「登陽慕悅」基地位於文心南七路上，住家規劃56坪、純3房，戶戶朝南，面對低密度開發的13期重劃區，視野採光良好，每坪開價38~40萬元。