港股恆指大跌1.73%！HIBOR飆升　香港地產股重挫

▲港股恆指大跌1.73%，香港地產股重挫。（圖／視覺中國）
財經中心／綜合報導
美股11日三大指數高開低走，港股ADR指數全日偏軟，12日早盤港股遭遇重挫，恆指低開低走，午後跌幅繼續擴大，重挫550點，跌幅一度超2%。截至收盤，港股恆指跌1.73%，報27308.46點；香港本地地產股走低，九龍倉置業( 52.25 , -2.85 , -5.17% )跌5.17%，創上市第一天以來最大跌幅（上市當日跌8.3%）。
綜合媒體報導，國企指數跌1.18%，報10495點；紅籌指數跌1.27%，報4308.6點。滬港通資金流向方面，滬股通淨流入14.67億，港股通（滬）淨流入21.97億；深港通資金流向方面，深股通淨流出1.82億，港股通（深）淨流入10.73億。
科網股集體走低，舜宇跌6%，金山跌6.73%，富智康跌6.25%，金蝶國際( 8.55 , -0.46 , -5.11% )跌5.11%；券商股走低，其中，華泰證券跌5.3%，海通國際( 2.37 , -0.12 , -4.82% )跌4.8%，海通證券( 8.3 , -0.34 , -3.94% )跌3.9%，中國銀河( 4.29 , -0.16 , -3.60% )跌3.6%。
報導還指出，港元HIBOR全線大漲，隔夜利率漲58個基點至1.59110%；7天期利率升至2.17360%，再突破2%關口；1個月利率升至2.42290%，為2008年以來最高水平。
香港本地地產股則走低，九龍倉置業( 52.25 , -2.85 , -5.17% )跌5.17%，創上市第一天以來最大跌幅（上市當日跌8.3%），為上市以來第二大跌幅；新世界發展( 11.64 , -0.58 , -4.75% )跌4.75%，新鴻基跌3.7%，恆基地產( 40.5 , -1.00 , -2.41% )跌2.4%，信和置業( 12.7 , -0.40 , -3.05% )跌3%。