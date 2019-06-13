中市府推動5000戶社會住宅！邀集在地居民座談　保留北屯老樹生態

▲台中市豐原安康段社會住宅。（圖／翻攝自臺中市住宅發展工程處）

地方中心／綜合報導

台中市政府推動社會住宅，第一階段已規劃超過5,000戶，第二階段也與台糖合作，預計先在西屯區新增500戶社會住宅。此外，為維護地方荔枝林生態，東山段社會住宅已於6月6日終止契約，市政府後續將召開協調會議，並向國產署辦理租約及土地返還事宜，以維持在地生態永續發展。

台中市議會12日進行市政總質詢，對於市議員陳成添提及社會住宅北屯東山段的未來規劃，都發局長黃文彬指出，保留東山段荔枝林不僅維護生態也是在地民意，市府5月10日已主動邀集民意代表、公民團體及在地居民舉行座談會，傾聽地方聲音，並於6月6日函致設計單位終止北屯東山段契約，後續將召開終止契約協調會議，並向國產署辦理租約及土地返還事宜。

市長盧秀燕表示，台中社會住宅將維持規劃總量5000戶以上，並朝捷運社宅的方向進行，市府的任何調整都會符合市民真正需求；東山段易地興建後可保留老樹，延伸綠帶保護荔枝森林，符合許多文史、護樹團體及地方意見。

都發局指出，台中市第一階段社會住宅已超過5,000戶，除東山段社會住宅330戶因老樹保育議題易地興建，其餘均依興辦期程進行中，其中豐原安康段、大里光正段已完工入住，今年也已舉行太平區育賢段2期420戶及東區尚武段800戶動土典禮，目前正進行後續更多社會住宅的用地評估，並無外傳的徹銷千戶社會住宅。

對於第二階段規劃，都發局表示，將視各區需求滾動檢討續行推升戶量，目前正積極與台糖進一步合作，預訂在西屯區新增500戶社會住宅，同時也正進行後續更多社會住宅的用地評估，盼滿足更多市民居住需求。