「基泰忠孝」今年開租　基泰2原因不再專注住宅市場

▲基泰建設總經理馮先勉出席股東會。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

基泰建設在忠孝西路段上「基泰忠孝」大樓進度受外界注目，今股東會董事長陳世銘表示，預計年底取得使照、整棟招租。另外總經理馮先勉也說明，目前所有建設公司都得面臨政府打房、中美貿易戰爭兩大問題，為因應市場改變，最近幾年公司得力拚轉型，未來將重心擺在商業地產。

基泰建設今天舉辦股東會，該公司去年合併營收148億元，本期淨利50554萬元、EPS（稅後純益）0.1元。

基泰建設表示，去年公司未推新案，靠租金營運維生，獲利減少，據營業報告書顯示，成屋「基泰台大」、「基泰世貿」、「基泰都鐸薔薇」等，分採租售，貢獻受益。而台北火車站前商圈的「基泰忠孝」大樓，力拚年底取得使照，預計將整棟招租。

▼基泰建設董事長陳世銘出席股東會。（圖／記者黃靖惠攝）



至於仍未興建「基泰建中」、「基泰內湖」、「基泰大直」、「基泰懷生」、「基泰磺溪」等將視市場景氣狀況採養地、拓地、售地或興建。

「基泰忠孝」大樓地上37樓、地下6樓的混合型商業大樓，1～4樓為百貨商場，4樓以上為飯店、辦公室和旅館。馮先勉解釋，目前所有建設公司都得面臨兩個問題，第一、政府打房、打住宅；第二、中美貿易戰爭，為因應市場改變，最近幾年公司得力拚轉型、將重心擺在商業地產。

馮先勉指出，傳統建商的營運方式，是買地、蓋屋、銷售，但一旦市況不佳，會有滿手餘屋的情況，逐漸變成公司營運包袱，短期間財務報表有亮眼成績，但並不見得，可以替股東追求最大權益。

馮先勉直言，基泰資本額只有43億餘元，但任何一棟商業地產的價值，都超過百億元，台北火車站前每天有50多萬人流，未來「基泰忠孝」大樓正式營運後，無論對於公司的品牌、形象、以及營利都十分加分。

▼基泰忠孝預計年底取得使照。（圖／記者黃靖惠攝）



馮先勉強調，「基泰忠孝」大樓仍在請使用執照階段，初估未來出租率不會低於80～90％，另外，因目前住宅有豪宅稅、房地合一稅、增值稅等稅負，建商讓買地蓋住宅的獲利變小，未來持續將重心移轉為商業地產。

▼基泰建設董事長陳世銘出席股東會。（圖／記者黃靖惠攝）

