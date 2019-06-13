ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「基泰忠孝」今年開租　基泰2原因不再專注住宅市場

ETtoday房產雲

▲▼基泰建設股東會議。（圖／記者黃靖惠攝）

▲基泰建設總經理馮先勉出席股東會。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

基泰建設在忠孝西路段上「基泰忠孝」大樓進度受外界注目，今股東會董事長陳世銘表示，預計年底取得使照、整棟招租。另外總經理馮先勉也說明，目前所有建設公司都得面臨政府打房、中美貿易戰爭兩大問題，為因應市場改變，最近幾年公司得力拚轉型，未來將重心擺在商業地產。

基泰建設今天舉辦股東會，該公司去年合併營收148億元，本期淨利50554萬元、EPS（稅後純益）0.1元。

基泰建設表示，去年公司未推新案，靠租金營運維生，獲利減少，據營業報告書顯示，成屋「基泰台大」、「基泰世貿」、「基泰都鐸薔薇」等，分採租售，貢獻受益。而台北火車站前商圈的「基泰忠孝」大樓，力拚年底取得使照，預計將整棟招租。

▼基泰建設董事長陳世銘出席股東會。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼基泰建設今天股東會議。（圖／記者黃靖惠攝）

至於仍未興建「基泰建中」、「基泰內湖」、「基泰大直」、「基泰懷生」、「基泰磺溪」等將視市場景氣狀況採養地、拓地、售地或興建。

「基泰忠孝」大樓地上37樓、地下6樓的混合型商業大樓，1～4樓為百貨商場，4樓以上為飯店、辦公室和旅館。馮先勉解釋，目前所有建設公司都得面臨兩個問題，第一、政府打房、打住宅；第二、中美貿易戰爭，為因應市場改變，最近幾年公司得力拚轉型、將重心擺在商業地產。

馮先勉指出，傳統建商的營運方式，是買地、蓋屋、銷售，但一旦市況不佳，會有滿手餘屋的情況，逐漸變成公司營運包袱，短期間財務報表有亮眼成績，但並不見得，可以替股東追求最大權益。

馮先勉直言，基泰資本額只有43億餘元，但任何一棟商業地產的價值，都超過百億元，台北火車站前每天有50多萬人流，未來「基泰忠孝」大樓正式營運後，無論對於公司的品牌、形象、以及營利都十分加分。

▼基泰忠孝預計年底取得使照。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼基泰建設今天股東會議。（圖／記者黃靖惠攝）

馮先勉強調，「基泰忠孝」大樓仍在請使用執照階段，初估未來出租率不會低於80～90％，另外，因目前住宅有豪宅稅、房地合一稅、增值稅等稅負，建商讓買地蓋住宅的獲利變小，未來持續將重心移轉為商業地產。

▼基泰建設董事長陳世銘出席股東會。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼基泰建設股東會議。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：基泰建設基泰忠孝基泰商用地產辦公室商場大樓建設公司股東會獲利

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

家境差想省房租　通勤日花2.5..

5間燒肉店全倒！納豆曝原因「不..

多花110萬買空氣！她砸870..

現實版「福音戰士套房」驚呆網

長輩嫌醜！正妹美宅曝光　網暴動

板橋賠售層出不窮？　房仲：沒有..

買17坪房租人住家裡！血淚史曝..

家人逼買1500萬房　高帥暖男..

像地牢！外國人台北1萬房租嫌貴

ETtoday房產雲

最新新聞更多

工業區立體化吸睛　全台地主躍躍..

累積品牌聲量　房仲悄拚「副牌」..

基泰直言2原因　重心不在住宅市..

建商又愛又怕都更推案　全年量體..

上海銀行總部危老重建通過　周邊..

價格沒有共識　建商直言房市與輝..

板橋賠售層出不窮？　房仲：沒有..

多花110萬買空氣！她砸870..

北京去年首批入市限競房7成變庫..

新竹市整合「3軌方式」興辦公共..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366