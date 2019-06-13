累積品牌聲量　房仲悄拚「副牌」衝全台市占率

▲大家房屋店頭外觀。（圖／大家房屋提供）

記者詹宜軒／台北報導

5年成長90家，房仲品牌推廣「副牌」的衝勁十足。其中，住商機構自2014年成立大家房屋以來，店數自一開始的30家、至今已達120家，目標年底達到220家；而永慶房產集團旗下3大加盟品牌，包括台慶不動產、有巢氏房屋、永慶不動產等，在積極衝刺全台店數的情況下，也期望可分別達到200、300、400店規模。

台灣房市走到低量時代，買賣移轉棟數在2016年寫下新低點，影響所及，據了解，前10大加盟業者家數，也從2015年的3105家、銳減到2018年的2245家，量縮近3成。但在此同時，房仲業者的加盟品牌，卻積極在一片不景氣中求生，積極展店。

其中，2014年成立的大家房屋，從創立初期的30家、至今已達120家，更可望在年底達到220家規模。大家房屋總經理陳錫琮表示，以貓作為識別商標的大家房屋，加盟拓點速度快得驚人，「我們以年輕、專業與服務為形象，深獲認同，不少加盟主都是年輕面孔。為吸引加盟主，公司更推出『5年破百店，3年零月費』專案，乘勝追擊。」

而永慶房產集團旗下3大加盟品牌，包括台慶不動產、有巢氏房屋、永慶不動產等，總計今年1~5月，全台新增營業店數，就超過60家。此外，2014年至2018年，加盟3品牌的總銷售金額，成長逾95%，聯賣總銷也有近7成的成長。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，成立約7年的台慶不動產，已是新竹、高雄店數第一大的加盟品牌，目前全台店數已經逼近200店。有巢氏房屋，則是以全台300店為目標，在大台中區穩居店數第一的位置。永慶不動產將挑戰全台400店。