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小資族「小屋裝修術」　居然還能這樣規劃！

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

 

小屋的居住空間本就相對侷限，若格局不良加上收納不足，住幾年之後就會顯得雜亂！所以好的設計就是要想得更遠，放大房子與原始環境的優勢，改善存在已久缺失。本周人氣排行TOP10，小編就為大家精選熱門的設計案例與裝修密技，看看有哪些適合自己的設計方案，為家找回無價的陽光和幸福感。

 

 

人氣NO.1 / 12坪小宅真心不窄 樹海小家大滿足！

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▲「空間非必要不做分割」，由於本案居住者為一對夫妻，本就無須過度隔間，況且小坪數也沒有多餘空間能奢侈地區隔。

人氣NO.2 / 讓孩子快樂成長 最動人的貼心規劃

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▲拆除原先一房的空間作為餐廳，一道半高的電視牆量體，取代原先的沙發背牆，成為入門後首要的視覺重心。

 

 

人氣NO.3 / 新婚夫妻 小坪數機能宅

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▲本案以現代風格為主，設計師為有小孩的年輕夫妻，悉心規劃20坪的小宅空間，又做足收納等生活機能。

 

 

人氣NO.4 / 20萬幸福達標：LOFT個性新主張

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▲翻新之後，明亮感的公共場域，使用文化石、燈軌與木質元素，創造溫馨暖意，讓所有生活介面，都洋溢著層次及感動。

 

人氣NO.5 / 18年老屋翻新 新婚夫妻の時尚雅居

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▲為喜愛現代元素的屋主打造居家空間，透過家具與軟件的搭配，讓每個空間都有精彩的故事，勾勒出居者的生活點滴。

 

人氣NO.6 / 超想入住！老屋變身現代工業風女生宿舍

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▲本案天花板採裸露設計讓管線遊走其中，搭配黑色軌道燈做為照明裝飾，營造出到位的工業Loft風。

人氣NO.7 / 大熱天冷氣吹不涼？這3步驟快速清濾網

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▲自己在家進行基本的冷氣清潔保養其實不難，只要簡單幾步驟，就能讓家人吹得安心又健康！

 

 

人氣NO.8 / 小資裝修必看！高CP值塑膠地板，選購就靠4關鍵！

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▲以下小編就要告訴想裝修的屋主，塑膠地板除了選對花色外，還有N大挑選重點不可不知！

 

 

人氣NO.9 / 行光合作用！吸收陽光正能量

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▲透過採光機能的設計巧思，就能輕鬆在家中享受暖暖的陽光正能量！讓我們快來看看這些充滿活力的生活空間吧！

人氣NO.10/ 25年老屋大換新 兩人幸福生活在此啟程

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▲設計師徹底解決主臥房漏水及壁癌的問題，再以「明亮開闊」的手法規劃公共場域，藉由拉門取代實牆，讓原先獨立的書房與廚房更加開放。

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