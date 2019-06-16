惱人梅雨季家裡跟著下小雨？　抓漏前必知2件事

▲漏水情境。（圖／ETtoday資料照）

記者郭芳如／台北報導

梅雨季來臨，面對氣象預報百分之百的降雨機率，看著外頭下大雨，家裡也跟著下小雨嗎？在家中，很多地方可能會出現漏水的情形。像是天花板、牆面、鐵皮屋、窗戶、門框與地面等，而面對不同的漏水問題，到底該找鐵工、鋁門窗師傅還是抓漏師傅來才可對症下藥呢？對此，信義居家整理出以下重點，預防找錯對象的情形發生。

▲抓漏情境。（圖／ETtoday資料照）

一、尋求哪種師傅？

1.鐵皮屋：鐵皮屋出現滲漏情形，可找鐵工處理較迅速。

2.窗戶：首先檢查窗框四周與牆面，若是窗戶本身漏水，建議找鋁門窗師傅維修;而若是窗框周邊滲漏，則找抓漏師傅處理。

3.建物結構：面對有關建築體的結構性滲漏，如:天花板、牆面或地面等，則需請抓漏師傅前來檢測。

二、如何縮短抓漏時間？

1.天花板：面對天花板的漏水，很有可能是樓上管線滲漏下來，或是地面的防水不良。這時建議與樓上鄰居知會，說明抓漏師傅需到室內勘查，減少師傅檢測時間。

2.牆面：而牆面的漏水情形，若為共牆滲透，則可能需與隔壁一同勘查。

3.大樓管道間：如果是大樓管道間滲水，需先通知大樓管理委員會，知會住戶可能進行勘查。

信義居家提醒，某些抓漏勘查需要額外付費，最好事先詢問避免糾紛。