打造太平洋營建、百貨王國　章民強火速下葬長眠陽明山　





▲太平洋建設創辦人章民強追思禮拜，章家家屬排隊依序進場。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜軒／台北報導

曾一手創立太平洋百貨、太平洋建設、太平洋房屋等企業，太設集團創辦人章民強在本月10日晚間逝世，今於信義區信基大樓舉辦追思會，會中包括欣陸投控董事長殷琪、威京集團主席沈慶京、達欣工程董事長王人正、前台北市長郝龍斌、三圓機構董事長王光祥，皆出席致意。會中由章民強長子章啟光，代表家族發言，感念父親，據了解，章民強也已於今早下葬，長眠於陽明山。

▲太平洋建設創辦人章民強追思禮拜，欣陸投控董事長殷琪出席。（圖／記者湯興漢攝）

「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經守住了。」在章民強的追思影片中，所出現的一段話，徹底道盡了他的一生。章民強生前創辦太平洋建設、太平洋百貨與太平洋房屋，堅持工程品質、也堅持守住家業，是他一生的信念，其中包括纏訟多年的SOGO經營權案，更讓年邁的章民強出庭1000次之多，雖然最後仍成為他一生的缺憾。

由於章民強年輕時，曾任職大陸工程，與殷琪父親殷之浩曾為創業夥伴，今日的追思會，殷琪也低調出席致意，沈慶京則在特助沈輝庭的陪伴之下現身。另外，政界包括郝龍斌、吳育昇也到場。業界人士異口同聲表示，「章老先生是很令人敬佩的前輩，對於他的離開，感到惋惜。」

章啟光於致詞時透露，「52年前的今天，父親創辦太平洋建設。他堅信，困苦能夠激發堅強的意志，他最不害怕的，就是吃苦耐勞。來台後他憑藉著過人的毅力、獨到的眼光，他所經手的工程，不可勝數。」章啟光也強調，父親所留下的典範，將永遠是章家人的驕傲。

▼威京集團主席沈慶京。（圖／記者湯興漢攝）

▼前台北市長郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）