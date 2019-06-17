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買房忌諱4想法！「以為孝順」最要命　專家談「怕買不到」事實：只會更便宜

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲買房是許多人的目標。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在PTT發文，說他有個高帥暖男友人，明明經濟壓力很大，卻被家人逼買1500萬的房子，最後「自戕走了」，引發網友討論。房市專家Sway就在粉絲專頁發表自己的看法，說買房沒有錯、期望買一間房也沒錯，「錯在你是否該買，你是否評估過自己的能耐」，並點出買房最忌諱的4點想法。

本站日前報導《年輕人辛酸！家人逼買1500萬房　高帥暖男月薪55K「背40年房貸」…崩潰自戕》，房市專家Sway在粉絲專頁「Sway房市觀測站」分享自己的看法，說有不少人被親情逼著買房子，「被自己期望房價起漲的貪念買房子，被莫名的面子逼著買房子」，卻讓人生陷入死巷。

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▲買房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲想買房一定要好好評估自己的財務狀況。（示意圖／Pixabay）

Sway直呼，買房沒有錯，期望買一間房也沒有錯，錯到是否該買、是否評估過自身能耐。他貼出4點買房最忌諱的想法，首先第1個是「賣房子時房價一定要漲，不然我就虧大了」，他說沒有永遠的漲價，只有耗損跟折舊，「中古屋的房價本來就應該要便宜些，如果你仍然期望賣房子不能賠錢，那你跟那些令人討厭的投資客，沒有兩樣」。

第2點是「以為自己薪水一定會漲」，Sway說，多少人根本就沒有漲薪水，當買房有房貸就更不敢跳槽或創業，也不敢忤逆長官老闆，很多人因此變成討人厭的上班族，能混就混、不出錯最重要，「沒漲薪水就別讓自己以為，你可以買那麼貴的東西」。

第3點「以為這是孝順」，Sway表示，當你自己被逼死了，就什麼都沒有了，不要因為一間房毀了自己的人生，「也沒有任何人比你更了解，你有多少能耐」。

最忌諱的想法最後一點，則是「明年就買不到了」，Sway直說「你放心，明年只會更便宜，只會有更好的房子出現」，並說台灣最不缺的就是房，甚至到處都是房子，「別忘了，經過預測，45年後台灣少了600萬人」，所以根本不用擔憂要留房給小孩，「你兒子根本就不缺房」。

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關鍵字：買房房貸Sway房市觀測站

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