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年輕人辛酸！家人逼買1500萬房　高帥暖男月薪55K「背40年房貸」…崩潰自戕

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▲買房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲朋友月薪約5萬，被逼買1500萬的房。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「朋友被逼買1500萬房子，自戕走了」，一名網友在PTT表示，朋友是又高又帥的暖男，老家在南部、北上求職，一句話都沒留，連徵兆都沒有就走了。原PO透露，朋友經濟壓力很大，年薪最多85萬，卻被家人逼買千萬的房子，「月薪5.5（萬元）每個月開銷加房貸到底怎麼活」。話題引發熱論，網友紛紛道出許多年輕人辛酸。

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，朋友是又高又帥的暖男、鄰家大哥哥，「老家在南部，北上求職，一句話都沒留，什麼徵兆都沒有，就自戕走了」。原PO說，早就知道朋友經濟壓力很大，但永遠都是最願意加班、最晚走的員工。

他透露，朋友月薪約4.X萬，加班加爆的話可以領5.5萬，年終算3個月，再加三節禮金，年收約85萬，但卻被家人逼著買了1500萬的房子，讓原PO直呼「頭期怎麼出現的都不重要了，這樣怎麼看都是貸款40年的首購族」。

原PO相當心疼朋友，「不懂，他還單身為什麼父母要壓著他買？月薪5.5每個月開銷加房貸到底怎麼活？」質疑朋友家人到底在想什麼，「現在房子還不是銀行的，人也走了，有意義嗎？」

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男人,哭泣,悲傷,傷心,難過,痛苦（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO說，朋友經濟壓力很大。（示意圖／Pixabay）

貼文讓許多網友心有戚戚焉，「房貸壓下去，要過2~30年加班加到吐的日子不能中斷，我也是」、「真的受不了，把房子丟給銀行法拍，命可以留著」、「人生有幾個40年？而且還拿人生最黃金的40年替銀行打工？不值」、「我有一個同事月薪4w也是被逼買1000萬房子，他壓力超大」、「一堆人也還在繳永遠還不完的房貸」。

更有人反諷傳統華人思想，「逼買房子，之後逼他結婚生孩子」、「這個我家小孩很乖的想法」、「還有父母買一買，然後叫小孩付貸款」、「逼著買、逼著娶、嫁，確實大有人在，父母用親情綁架的手段屢見不鮮，沒被家人用親情綁架手段威脅過的體會不了」。

留言更是道出許多年輕人的心聲，「坦白說，除非頭期爸媽贊助很多+其他優勢，跟薪資不成比例的房貸很多還在繳其實不太吸引女生，一種有頭期但弄不好變頭七的囧況」、「我朋友月收12萬過得好好的，買房以後過得跟乞丐一樣」、「我一個後輩也發生這種事，父母一輩子有錢也不買房，現在老了逼他去買兩千三的透天要合住，他一個月才4萬，也知道是死路，就和家人斷絕關係了」。

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關鍵字：買房房貸壓力PTT

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