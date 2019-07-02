台商回流竹科成大熱區！「中陽森」專為高科技人士設計的慢建築

▲台商回流竹科成熱區，中陽森是一幢「去蕪存菁」的高端建築設計哲學。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

中美貿易戰湧現台商攜帶資金返台投資建設的趨勢，這些台商大多鎖定現有完整產業鏈的「新竹科學園區」，因此，新竹竹科附近，成為許多產業人士、科技業高端人士置產首選。中陽建設便以高端居住者思維出發，在新竹高鐵特區揉合人本與自然，設計一幢媲美別墅、具恆久居住價值的「中陽森」。

土地標售創新高、台商加碼投資 為新竹房市開拓新紀元

今年上半年新竹高鐵區一筆5867坪商業區土地竟以46.89億售出，創下新竹單宗土地標售最貴地王紀錄，業界評估將為新竹房市造成衝擊。因為，房地產售價都與建商土地成本取得有絕對關聯度，土地價格波動將帶動市場末端售價。所以，我們可發現，過去10年，新竹市房價從每坪12~13萬元，現在在新竹市中心、高鐵特區已飆漲到近50萬元左右，關鍵應該在於新竹科學園區的帶動，加上高鐵發展，台大生醫園區、輕軌計畫等造成房市勁揚，加上近期台商回流、高端人士移居潮，直接帶動新竹房地產新紀元。

中陽森董事長張異昌：都會集合宅也有擁抱自然的權力

隨著生活水準提升，台灣建築愈發與主流國際觀接軌，像是重視綠建築、居家植物淨化，公園綠地、採光棟距…等，在新竹高鐵特區有深入研究及推案的中陽建設董事長張異昌分享，目前建築趨勢主張由外延伸至內的整理綠思維，也就是一種人、環境、建築…共同存在與彼此需求。

張異昌強調，蓋一棟房子絕不再只是一個華麗裝潢或標榜高檔建材的豪宅規格，需要想得更遠、走的更前面、作的更多！樓房也該有生命，要與天地共呼吸，即使都會集合住宅也該有擁抱自然的權力。也因此，中陽建設於新竹高鐵特區推出「中陽森」，強調為新竹科技菁英設計，揉合科技與自然，響應國際間正提倡的「慢建築」，舒緩菁英生活的高壓心靈。

「中陽森」以去蕪存菁的建築設計哲學為創作

中陽建設自豪地表示，中陽森是一幢「去蕪存菁」的高端建築設計哲學，以居住者思維，細心的體驗與洞察需求。中陽森，除了考量台灣最佳坐向「坐北朝南」外，因應新竹的多風環境，構思了相關建築設計對策。

像是中陽森超吸睛的創新內凹式陽台除了具備採光、有綠意植栽外，更因內凹設計，可以免去新竹強風的困擾。半日照的採光配置，適合植物生長，又不會過於日曬炎熱，濕度約可降低20%，居住舒適度大幅提升。並在落地窗、大面積角窗、長形氣窗等，採用特規窗戶設計，達成採光與通氣的最佳平衡；且高度通風設計的後陽台，可自動導流維持高度通風，提升晾衣速度。

最令多數人在意的結構安全問題，中陽森的樑柱結構除了基本強度與耐震設計要求外，也同考量室內空間使用與室外建築體美觀；全坪效設計，以樓高3米6，格局、動線規劃充分運用，空間不浪費，即使在大樓中也有別墅級的享受。為了建構永續的建築體，建材採⽤以高強度與耐久性為第一考量，從外觀與內部的石材、陽台⾼階鋁包板、不鏽鋼鍍鉻欄杆…等，層層打造堅固性與維護方便性，只為讓科技人一住進去就不想再搬家。

中陽建設堅信，建築本體完成並不是終點，更是家的起點，因此特別在中陽森規劃最新科技的人性社區管理平台，維繫社區內外互動，並結合社區製能控制系統、物聯功能開發、建物大數據管理與經營，讓建築不僅和住戶同步與時俱進，更能引起高科技產業人士共鳴，透過整合人本、自然，成就一棟能滿足多重需求且有恆久價值的住所。