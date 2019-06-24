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吳季剛加持設計...大安區時尚豪宅出現法拍屋！底價1.3億元

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▲▼大安區四維路的「寬頻房訊」。（圖／翻攝自寶舖建設網站）

大安區四維路的「縱橫天廈」。（圖／翻攝自寶舖建設網站）

財經中心／綜合報導

台北市一間超富設計感的豪宅準備要法拍，這棟豪宅是標榜由知名設計師吳季剛首度跨足的建案，擔綱外觀設計，將時尚元素融合建築設計。據了解，法拍戶為4樓，1拍底價為1.3億元，預計將於7月19日執行，債務人則是工研酢許家後代。

「寬頻房訊」指出，這間4樓的法拍戶大約111.76坪，包含兩個共21.76坪的車位，若車位總價800萬元，扣除車位坪數與價拆算，每坪底價近136萬元。而法拍原因為清償債務，債務人為崴秀國際有限公司，負責人許光輝則據傳是工研酢許家的後代。

美國前第一夫人歐巴馬蜜雪兒的御用設計師吳季剛首次跨足參與設計建築案，這棟大安區四維路豪宅「縱橫天廈」從2010年開始預售，主打把建築當作時尚女性來打扮，加入宛如披肩、刺繡、彩帶等時尚元素，呈現帶有幾何感的建築風格，相當有特色，當時每坪開價180萬至200萬元，坪數規劃80至160坪，為地上11層、地下4層建物，共規劃19戶。

「縱橫天廈」於2013年完工，當時公布的成交資訊中，總價落在1.12億至1.51億元，每坪實價落在99萬至147.5萬元。4樓第1次移轉時實價為1.11億多元，每坪單價約114.6萬元。去年5月最新的實價紀錄則顯示，6樓的總價值將近1億1150萬元。

寬頻房訊指出，這棟豪宅法拍戶的1拍底價比目前市價稍微在高一些，而且不點交，所以一拍拍定的機率並不大，弱勢2拍可以打個8折，投標者可能會較有意願。

關鍵字：吳季剛豪宅法拍縱橫天廈

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