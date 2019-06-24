生小孩後買房更困難！須符合「學區+工作地」　35%家庭放棄離公司近

▲育嬰家庭的房屋必須符合更多條件。（圖／取自免費圖庫Pexel）



國際中心／綜合報導

不論對誰來說，買房都是一個非常困難的過程，要考慮的除了價錢以外，還有地段、房屋結構，還有生活機能等因素。根據美國最大線上房地產資訊網《Zillow》的研究指出，若是與18歲以下的小孩同住，那麼買房的壓力又會更大，因為孩子的成長過程一個相當重要的「不確定因素」，必須額外考量通勤時間、學區、房間數等問題。就連帶著孩子租屋的家庭，也有超過一半的受訪者表示，無法負擔1000美元（約台幣3萬元）以上的意外開支。

對於父母來說，完美住宅的條件本來就比未婚族群多，例如未婚族群選擇的首要條件可能是交通便利的地點，希望能夠將通勤時間縮短。但對於育有小孩的家庭來說，還必須考量到社區安全，還有必須有剛好的房間數、室外活動空間。

家長必須要在「上班」與「撫養孩子」之間做平衡，因此住宅必須要同時滿足就學地點與上班地點。儘管如此仍有三分之二的家庭表示，他們為了將購物預算保持在一定範圍內，只好犧牲其中一項，有近35%的父母放棄了離公司更近的房子。

《Zillow》主編奧爾森（Skylar Olsen）表示，「生育孩子是生活中主要的不確定因素，因為孩子們的需求不斷在變化，若將不確定性與財務問題綁在一起，那就不可避免的必須在權衡之間作出犧牲。」

另外，對於租屋家庭來說，他們找房的數量比未育有孩子的家庭還要多出1.9倍，平均必須花到一個月以上才能找到適合的房子。他們的財務狀況也非常脆弱，在調查中，超過一半的家庭表示，他們沒辦法負擔1000美元以上的意外開支。