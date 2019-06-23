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客廳想換新電視！他到3C賣場一看…主打從4K→智慧電視　好奇問：是趨勢嗎

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▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲智慧電視正夯。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友表示，家裡最近要換一台新電視，主要是爸媽和老婆會看，實際看了商品後，發現比起之前主打2K、4K高畫質，現在似乎都強調智慧電視，讓他忍不住好奇發問「智慧電視是未來的趨勢？」看到貼文後，有人認為「感覺沒啥用」，但也有網友大推「用過的都說棒，說不需要的絕大部份可能沒體驗過吧！」

這位男網友在《Mobile01》發文，說近期有打算把家裡客廳的電視換新的一台，而在家最主要會使用的是爸媽和老婆。他透露，之前到3C電子賣場看的時候，發現「現在電視比起之前主打2K、4K，感覺都在強調智慧電視」，所以想問智慧電視是否算是之後的趨勢了，也想問哪個品牌在這方面技術比較成熟。

原PO表示，他主要是希望長輩操作起來很快就能上手，並補充「因為家裡有爸媽會看電視台，所以目前沒有考慮OLED的電視，但預算沒有特別限制，尺寸沒意外就是65”」，希望網友能幫忙給他一些建議。

看到貼文後，有人是認為，「智慧電視感覺沒啥用～還是要依靠網路來播放，方便性又比不上外掛機頂盒，要畫質要順暢又比不上電腦連接電視來播放」、「無論是看8K／4K衛星節目，或是有線電視第四台，多數人在意的還是影像畫質、其次是音響效果，其他都是附屬功能，可有可無」、「不需要智慧電視，因為智慧電視盒更好，買電視挑畫質即可。」

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▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO好奇問，智慧電視是不是未來趨勢。（示意圖／pixabay）

還有網友分析，可以把智慧電視看成是一台大型的平板電腦、或是帶螢幕的電視盒，「平板電腦跟電視盒，停產之就停止更新很普遍，再加上幾年後硬體的效能就跑不動新的服務或APP，就等於是廢了。智慧電視也會有相同的問題，所以把這些服務放在價格較低、可隨時汰換的電視盒比較實在」、「考慮未來影音效果的話，電視盒+電視的組合選擇性比較大兩個可以分別升級，電視的規格也比較多可以選。」

不過大部分網友都是相當認同、推薦智慧電視，「我是覺得智慧電視有它的用途在，畢竟想要真正觀賞4K或是8K……你還是得找Netflix這種平台播放，有內建的話就方便多了……只是拿來看有線電視，那多少K也不重要了」、「科技當然就是要越來越方便啊！以前追求畫質，漸漸地也開始要追求使用體驗了」、「智慧電視應該用過的都說棒，說不需要的絕大部份可能沒體驗過吧！科技產品就是應該與時俱進，觀念也是。」

有買智慧電視的網友則說，「操作真的很方便，很快就可以上手了，家裡有長輩也不用太擔心」、「我用的是S牌，直接用電視就可以看Netflix、youtube及NAS上的影片及照片，如外接電視盒的話還要接線，再加上一個遙控器，雖現役有一個電視盒，但已經很久沒開機了」、「智慧電視，單純打發時間看看電視很好用！我家客廳就1台65吋的，接數位天線，早上起床後上班前可看看新聞台；晚上小朋友用APP看卡通，大人用APP追劇或看看直播的政論節目……只要1台電視就搞定，不用一堆盒子或第四台，非常的方便又省錢。」

最後還有人分享自己的看法，認為家電都在進步，百家廠商都在搶主導權，光滿足娛樂、看看影片，談不上智慧電視，若能整合家庭安全消防控制各類電器，成為家庭主電腦控制一切，另外再加入購物醫療旅遊及實景等，更生動實用直覺數位化呈現方式，「例如購物台在介紹商品，你點電視圖像就直接給你其周邊基本資訊，你看旅遊台點一點飯店國家所在相關連天氣消息都呈現，看烹飪節目點一下食材就介紹那裏買的到直接幫你訂貨，看診用實境也能滿足基本，這才是真的智慧電視。」

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關鍵字：智慧電視家電mobile01

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