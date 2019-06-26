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A7地王未開賣已狂吸1500組預約看屋　竹城建設第60號建築再寫經典

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A7地王 。（圖／記者林敬旻攝）

▲林口A7新市鎮以2字頭房價、指日可待的高發展潛力被各界視為北部五大重劃區之首。其中又以A7地王竹城甲子園最受矚目。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

房產中心／綜合報導

相信對多數上班族來說，平時工作已經夠忙夠累了，還要多花心力去研究適合自己的房子，光想就頭痛，不如選一棟具未來性的房子能夠自住又能聰明理財，讓日子過得舒服、資產也在無形中跟著城市發展逐步成長，未來若想換屋，選對房屋也能相對保值。近期林口A7新市鎮以2字頭房價、指日可待的高發展潛力被各界視為北部五大重劃區之首，其中竹城建設將於6/29正式公開的「A7地王－竹城甲子園」，具專案經理表示，未開案已有超過1500組預約看屋客，勢必再掀一股A7購屋熱潮。

A7地王。（圖／竹城提供）

▲本案以捷運A7站輕鬆串聯捷運沿線生活機能。

重劃區的未來性首重交通，竹城甲子園堪稱A7地王正因其基地位於A7捷運商業中心特區、華亞科學園區、樂善科技園區正核心。生活機能活絡可期，而且距離捷運A7體育大學站僅700公尺，步行約8分鐘，該區段未來設有空橋串連，出門不必擔心天氣好壞直達捷運站，6站進北市，距離中山高林口交流道也只要7分鐘車程，通勤方便省時，又可享有街廓整齊新穎的重劃區環境，住起來舒服房價也只要2字頭，完全符合首購上班族預算及居住需求。

▲A7地王竹城甲子園，業者與客戶互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲竹城建設自1997年以來，便堅持以精萃醞釀的建築品質，精雕出完美的建築地景。

一向以日系建築風格著稱、口碑響亮的竹城建設，在選地、規劃、施工等細節皆一絲不苟，重視精工管理、細緻的住宅空間設計，並堅守建築安全高標準，首創「購屋15大保證」，更設立0800售後服務專線，住宅勘檢服務等，維護超過萬戶幸福家庭的居住權益。

專案經理說明，此次A7地王竹城甲子園為品牌第60座建築，華人謂60年為一甲子，加上基地形如棒球場，甲子園不僅是日本少棒殿堂，更是職棒前哨站，以此命名呼應首購上班族即將起飛的成家夢，寓意深遠且圓滿吉祥。

A7地王竹城甲子園具7大特色狂吸北區首購族眼球！4352坪超大基地規劃8大棟24層城堡莊園，享24項全齡公設，光是專屬住戶使用的中庭花園就有800坪，且臨4780坪景觀滯洪公園，景觀首排保有超大棟距、視野絕佳。規劃26~49坪2~4房，其中以3房為主力產品，廣告戶主打677萬起可買 2+1房，車位需另購；預計於2022年完工。

▼大器四房提供完美居家空間，可規劃餐廳、工作室、小孩房、更衣室。

A7地王 。（圖／記者林敬旻攝）

A7地王 。（圖／記者林敬旻攝）

▼建案以3房為主力產品，從新婚小倆口到養兒育女，空間需求一次到位。

▲A7地王竹城甲子園，三房房型客廳。（圖／記者林敬旻攝）

A7地王 。（圖／記者林敬旻攝）

▼廣告戶主打677萬起買2+1房，有助年輕人成家。

A7地王 。（圖／記者林敬旻攝）

A7地王 。（圖／記者林敬旻攝）

A7地王竹城甲子園將於6/29正式對外公開，現場活動豐富。只要首次完成賞屋即贈限量百元禮券，同時加入海悅會員可享週週抽iphone XR，最後一週加碼抽Gogoro，簽約客戶更獨享抽100萬現金，中獎機會相對高，為年輕人成家助一臂之力。

更多資訊請見：A7地王竹城甲子園
 

關鍵字：A7地王竹城建設竹城甲子園A7新林口體育大學機場捷運

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