園區招商＋台商返鄉「A7新市鎮」前景可期！2字頭捷運宅強吸首購族

▲中美貿易戰讓不少台商決定回流，並首選將產業線移往A7新市鎮。（圖／富比士地產提供，下同）

房產中心／綜合報導

雖然房市「329檔期」剛過不久，但今年買氣總算撥雲見日，專家也看好Q2能延續前一波熱絡，再創交易高峰。此時正好中美貿易戰打得火熱，台商帶著資金、就業機會回流，同時再創下難得的土地交易量，全台各地科技園區也準備迎接新一波進駐與建設。

位處桃園的A7新市鎮，不僅擁有在地市政府投入的經費與資源推動發展，總面積達45公頃的產專區「樂善科技園區」，也預計在2021年開發完成，包括中華郵政公司的「郵政物流園區及跨境物流營運中心」，以及禾聯碩與多家企業引領的開發團隊，預計帶動在地超過6,000個工作機會。因此，被看好成為北台灣新科技聚落的A7，更是此次台商回流的首選！加上「林口媒體文創產業園區」座落周邊，桃園市長鄭文燦也喊出要將其打造為「桃園的內湖科技園區」，在科技產業與媒體文創的利多加持下，讓就業人口進來、帶動在地經濟發展！

▲備受矚目的「中華郵政物流園區」近日啟動招商，讓周邊A7房市持續被專家看好。

不只政府、民間企業對A7的前景備受期待，大型建商更是早早進場搶地，在今年一舉成為北台灣推案最火熱的地區，供給量更上看一萬戶！不僅吸引在地區域客，也強吸周邊華亞科技園區和長庚園區的員工就近入主，不再舟車勞頓、一天花數個小時在塞車通勤上。

對於在地就業人口來說，入主A7的誘因也不只晉升有房族，而是同時也看好此地的機能發展。「樂善科技園區」預計以「前店後辦」的型態設計，「前店」將有購物中心、飯店旅館等進駐，將會是全區居民的重點娛樂所在，此外在地也預計在重點路口搭設空橋，沿著文化一路聯通至A7站，沿途皆有店家可逛，就算酷暑、下雨，還是能走出社區輕鬆閒逛，且在園區尚未建構完成以前，鄰近仍有A8環球購物中心、三井Outlet好逛好買！

▲從A7體育大學站跳上捷運，只需坐1、2站就有已成形的熱鬧商圈可逛。

回歸到現代人買房租屋的心態，其實全都離不開超便利的捷運系統，即便房價、房租居高不下，還是有許多人把「捷運宅」做為人生買房的目標，原因無他，全是因為方便與保值。以北部捷運來說，路線不斷新增、聯通，機場捷運開通後，桃園與台北的心理距離更是一下子拉得好近。就算在Google地圖來看，想抵達的公司、熱鬧商圈、美食餐廳有段距離，但只要住家旁邊就有捷運，即便路程也要幾十分鐘，通勤的路上仍舊輕鬆愜意。

▲桃園機場捷運A7體育大學站。

有別於台北人在擁抱捷運生活前，都要先經歷好幾年的交通黑暗期，A7新市鎮是難得「先有捷運再開發蓋房」的地段，加上區內新成屋、預售屋開價多落在2字頭，可說是北部難得親民的捷運宅，此區建案也多規劃2～3房、坪數不大的首購商品，以低總價的優勢吸引周邊首購族，既然都會區的蛋黃區買不起、蛋白區也有一定難度，對小資族來說「以時間換取空間」，每天多花一點通勤時間完成一個有家的夢想，移居到擁有鄰近學區、長庚醫療資源及各式娛樂休閒亮點的A7新市鎮，生活的步調也將踏實許多。



A7新林口網站：http://www.a7mrt.com/