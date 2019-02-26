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科技產業進駐「A7新市鎮」買氣再帶一波　首購族2字頭入主未來蛋黃區！

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▲▼A7新市鎮，新林口，桃園，重劃區，首購族，中華郵政，物流，科技。（圖／業者提供）

▲鄰近大台北地區加上機捷開通，而備受首購族青睞的A7重劃區，隨著多家科技大廠進駐、被看好為北台灣新科技聚落，更帶動一波買氣。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

薪水的成長速度永遠追不上高房價的車尾燈，不過還是好想有個家的上班族，在買不起動輒每坪5、6字頭起跳的蛋黃區新房，也無力承擔蛋黃區老房動不動這裡壞、那裡修的壓力，紛紛棄守市區，以時間換取空間，將目光轉向蛋白、蛋殼區或重劃區。以北台灣近來最夯的地段為例，機場捷運線上「A7新市鎮」重劃區，不只因為距離市區不用半小時車程，聯外好方便，近來在科技、物流等多方產業進駐加持下，買氣更是只增不減。

▲▼A7新市鎮，新林口，桃園，重劃區，首購族，中華郵政，物流，科技。（圖／業者提供）

▲買不起蛋黃區，首購族紛紛把「未來的家」設定在新興重劃區，尤其機捷沿線的A7體育大學周邊，近期在大台北重劃區中買氣最夯。

相較於蛋白、蛋殼區，新闢的重劃區規劃整齊，街廓綠地完善，社區視覺給人開闊的舒適感。然而也不是每個重劃區都炙手可熱，北中南各地重劃區現面臨較大的問題就是交通網絡未到位，連帶著生活機能也不夠齊全。然而，就在機場捷運通車後，沿線的林口新市鎮瞬間成為北台灣房市讓人眼睛一亮的黑馬！便捷交通與周邊購物環境一次到位，不只吸引自住客搶進場，後續保值也被看好。

A7新市鎮另一亮點，就是陸續吸引科技、物流產業進駐的「產業專區」。重劃區除了周邊的華亞科技園區，更接續打造「樂善科技園區」，不僅吸引低污染、高效能產業進駐，中華郵政公司的「郵政物流園區及跨境物流營運中心」更在去年動工，預計可創造6,000個工作機會，讓大量的就業人口帶著便利的生活機能一起進來！加上「林口媒體文創產業園區」也落腳周邊，讓A7新市鎮的發展模式儼然是「內科第二」，預計也將吸引許多科技新貴置產，一圓「工作離家近」的夢。

▲▼A7新市鎮，新林口，桃園，重劃區，首購族，中華郵政，物流，科技。（圖／業者提供）

▲正在興建的「郵政物流園區及跨境物流營運中心」佔地約有10幾公頃，預計帶來的就業人流相當可觀。

然而對於非科技新貴的首購族來說，想定居在A7新市鎮的最大誘因，莫過於這裡是神秘的「房價凹洞區」，每坪「2字頭」的理想房價，讓上班族拚一下就能入主被各界看好成為「未來蛋黃區」的地段，讓人瞬間忘記跟市區套房bye-bye的不捨，只想趕快住進屬於自己的家，和科技新貴當鄰居。

▲▼A7新市鎮，新林口，桃園，重劃區，首購族，中華郵政，物流，科技。（圖／業者提供）

▲入主A7新市鎮的住戶，跳上捷運只需5分鐘就到A8環球購物中心，好吃好玩滿足想逛街的心。

近年房市以自住需求為購買主力，但買房對於一般人來說畢竟還是筆大投資，不論未來是想留給孩子，或是有意換房，都希望成為房屋主人的同時，還能幫全家人保值。A7新市鎮擁有起價低的優勢，周圍發展也讓整個社區成長力十足。平常購物都會重視價格與品質的CP值，在買房時更得精打細算。擁有高科技產業設廠的優勢，加上鄰近學區、長庚醫療資源及娛樂休閒環境等亮點串聯下，以市面難得的2字頭房價買到便利機能，又不犧牲生活品質，可說是最貼近「宜居」二字的擁房生活。

A7新林口專區資訊： http://www.a7mrt.com

關鍵字：重劃區A7新市鎮蛋黃區林口首購族

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