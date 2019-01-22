北市房價所得比15倍直逼全球第一　自住客「2字頭」移居A7新市鎮

▲A7新市鎮 屢屢被點名是房市黑馬。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

身處工時長、薪水低、萬物齊漲的時代，年輕人經常受限於預算，居住在市區採光不佳、隔音差的小坪數老舊房邸，更無奈的是，無論租或買，所需付出的居住成本，金額都高得嚇人！醒醒吧～別讓貧窮限制你對美好生活的想像力，工作已經很「薪」苦，千萬別再讓自己住的辛苦！機場捷運線上「A7新市鎮」離市區只要20分鐘，卻提供合理的價格、優質的生活環境滿足自住客需求，成為近期大熱門的成家第一站。

房價收入所得比直逼世界第一 窮忙限制對生活的想像力



當台灣年輕人疾聲高呼「台灣NO.1！」，買房壓力也直逼世界第一等！根據中華信評提供的分析報告指出，台北市的房價收入所得比已達15倍，新北市12.5倍，逼近世界第一的香港（18倍），不只市中心買房成為神話，若真有市區買房需求，也只能花千萬買老宅整修，多數年輕人對於擁有「自己的家」一事想都不敢想。

雖然自2014年開始房市多頭結束，但市中心的蛋黃區的價格仍高不可攀，三房兩廳舊公寓大多要價兩千萬以上，年輕人想首購成家實屬不易。且舊公寓產品大多無車位，部分產品座落於巷道內採光堪憂，若過於老舊還得花上百萬裝修，負擔相當沈重。也因此，重視生活品質的現代人反而轉向尋求方便購物、醫療、交通機能的重劃區，街區方正、道路寬闊、綠覆率高的低密度住宅環境，假日不必人擠人，把時間浪費在悠遊漫步的綠林間，優質生活買得起。

新移民潮來襲！林口A7新市鎮離市區僅2站 享受宜居新生活



雖然金窩、銀窩比不上自己的狗窩，但是工作已經累得像條狗，生活品質絕對不能再苟活，只要願意用時間換取空間，退居機場捷運線，離市中心2站、通勤時間增加20分鐘的林口A7站體育大學區，一樣的購屋預算卻能輕鬆入主兩房一廳含車位，大棟距、優質公設的全新社區大樓，回家就像度假才叫做真正的居住享受，而且當地房價仍停留在2字頭，年輕雙薪夫妻拚一下絕對買得起！

A7新市鎮範圍包含機場捷運A7、A8、A9站週邊，機捷通車後交通替代率達到25~40%，成為北北桃三大生活圈的連結，在政府及民間企業的建設挹注下，從基礎建設、交通、醫療、學區、綠地及都市景觀，低密度的住宅環境宛如生活在國外而非常「宜居」，加上長庚醫院總院、林口工業特區、華亞科技園區及民視電視台等各產業持續進駐，未來就業機會豐富，加上機場捷運、中山高等綿密的交通網，南來北往方便，堪比世界級最宜居的城市規格，潛力無限讓地方首長也欽點是房市黑馬，相信未來好生活的強勁拉力，將成為北北桃新移民熱區。

A7新林口專區資訊： http://www.a7mrt.com