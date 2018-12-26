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A7學區宅最保值　富御捷境699萬元起買2+1房

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記者張瑞傑／桃園報導

A7重劃區鄰近科學園區與物流專區，商業區將左右區段未來發展，讓A7重劃區成為高密度發展住宅區；因此鄰近學區的建案、日後將是重劃區內最具保值的住宅產品。「富御捷境」距離文青國中約300米、步行5分鐘距離，強調699萬元起買27坪、含車位的2+1房。

▲A7重劃區是少數先有捷運、再規劃住宅的重劃區。（圖／記者張瑞傑攝）

▲A7重劃區是少數先有捷運、再規劃住宅的重劃區。（圖／記者張瑞傑攝）

相較於機場捷運A8、A9站周邊每坪動輒30至40萬元的房價，A7重劃區的2字頭房價屬於凹陷區、區內目前屬於首購宅推案的戰區，消費者可選擇的產品多元；由於地段鄰接致茂電子、順達、禾陽科技園區，以及中華郵政物流園區、華亞科學園區，看好龐大的就業購屋人口需求，不少建案啟動店面招商計畫，期盼強化商業機能吸引購屋人目光。不過專家直言，該區段未來商業機能必不可少，真正左右價值的會是鄰近文青國中小、強調學區環境的「學區宅」。

▲鄰近學區、讓孩子方便就學的學區宅，將是未來最保值的產品。（圖／業者提供）

▲鄰近學區、讓孩子方便就學的學區宅，將是未來最保值的產品。（圖／記者張瑞傑攝）

文桃路、文化一路路寬近60米，相較於華亞科所成形的住宅區，可謂路更寬、有陸橋，商業區與住宅區分置的進化版；商業區聚集於文化一路、文桃路上，為A7重劃區核心段；南側為合宜宅，中間為大面積的自然保護區，未來將成為兼具生活環境品質與生活機能。

「富御捷境」基地面積1359坪，規劃339戶，地上15層、地下4樓的歐式建築風格。20米計畫道路上規劃2戶店面、大廳與地下車道入口。歐風中庭花園約250坪，大廳挑高6米6，採飯店式門廳與接待區；公設集中社區後側，包括戶外泳池、兒童遊戲區、健身房以及輕食咖啡廳，輕食咖啡廳未來將供餐，公設比31.5%。

全區規劃5棟建築，2至4併，坪數規劃18至43坪、1房至3+1房，其中主力22至29坪，約佔6成。A棟B棟面對自然保護方向，高樓層有景觀。

▲「富御捷境」建築外觀照。（圖／業者提供）

▲「富御捷境」建築外觀照。（圖／業者提供）

2房的特色就是機能多元，有邊間、有大陽台、房間可合併。22坪規劃2房機能，多數戶型的2房27至29坪，採取前陽台與工作陽台結合，4至5米寬度，讓使用機能可以更彈性。A3、F5戶，有玄關，室內無走道需坪浪費、陽台寬度達5米，臥房可合併。A2戶22坪規劃2房機能，主臥保留更衣室彈性。699萬元起買2+1房，主臥有更衣室。

全系列TOTO衛浴，戶戶主臥搭載免治馬桶座、以及抗過敏的銀立淨乳膠漆。
每戶搭載智慧宅、e-home系統，包括攝影機、門禁偵測、環境偵測、智慧插座、觸控開關等。

關鍵字：房產A7重劃區富御捷境首購699萬元起

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