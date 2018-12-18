鄭文燦欽點A7新市鎮成北台房市最大黑馬

圖、文／富比士地產王

轉眼之間，機捷通車至今已快2年，但因通車時間點剛好適逢房市修正，加上機捷通車題材早已提前發酵，不少站點周邊房價都被炒高。然而，大台北機捷沿線仍不乏房市亮點，在A1~A9沿線各站中，位處大林口生活圈的A7~A9三站，因房價相對低廉，重大建設計劃密集，擁有較高的CP值。

即便是擁有相對低價優勢的桃園，機捷通車對於沿線各站房市的影響，仍屬大林口地區受惠最大，主要是因為林口近年高度發展，已成為吸納大台北輕移民的主要區域，而近期最受矚目的，當屬機場捷運大台北沿線唯一房價2字頭的A7體育大學站，也就是桃園市長鄭文燦欽點的A7新市鎮。

房地產業者指出，為替首都圈人口「減壓」，桃園市長鄭文燦上任隔年，即決定參考日本在軌道交通沿線發展千葉新市鎮的成功經驗，在機場沿線興建社會住宅，同時以大量的公共建設做配套，完善包括交通、產業、商業、學區、醫院等各項機能，打造具備微型城市規格的「新市鎮」。

而在桃園諸多發展中的新市鎮中，最接近首都圈、發展最快速，且最具潛力的新市鎮，莫過於位於林口台地大坪頂地區的A7新市鎮。鄭文燦看好，結合現有機捷A7與A8站生活圈的大坪頂地區，將隨著A7新市鎮成型並帶動周邊區域開發，造就當地第二波的大發展。

而A7新市鎮之所以是近期討論度最高、交易最熱絡的房市熱區，除了因該區有機場捷運通車利多加持，超高「CP值」才是消費者願意買單的最主要原因。

業者分析，A7站的2字頭低房價本身就極具競爭力，採商住分離、結合產業專區的重劃區規劃也相當完善，加上合宜住宅已有不少住戶進駐，具備基本的生活機能，進一步需求則可仰賴鄰近的A8站商圈。由於三站同屬一個生活圈，當A7新市鎮大舉開發，將掀起同區域內的比價效應。

其中，A8站因生活機能最佳，房價長期穩定，目前新成屋房價約在每坪三十二至三十五萬元之間，A9站周邊目前推案價格則約每坪三十五至四十萬元，相較之下，短短一、兩站之差，A7站距離台北市更近，房價則有著每坪十萬元以上的差距，對於有預算考量或置產型客戶而言，自然有著強大誘因。

A7新林口專區資訊：http://www.a7mrt.com