酒客福音？　條通48間酒店回饋金換合法經營

北市中山區。（圖／Lennon Ying-Dah Wong CC2.0 @flickr）



記者黃靖惠／綜合報導

北市中山北路「條通商圈」沿街日式小吃店、酒吧、酒店及懷石料理、街廓飄散著東洋風情，雖然1995年從住宅區變更為商業區，但建物使用執照仍未變前，經營酒店屢遭開罰，為此北市建管處宣布，違規48間酒店業者就地合法，得繳納每坪3～5萬元回饋金，預計9月底完成修法，最快年底完成輔導合法化。

「條通商圈」以林森北路為中心，延伸至中山北路與新生北路、南京東路及市民大道範圍，沿街日式小吃店、居酒屋、酒店業者及日式料理等，不僅如此，也衍生林森北路特殊酒店文化「一條通」至「九條通」。

為輔導中山區「條通」違規飲酒店合法化，市府修訂變更回饋金辦法，未來修法完成後，違規的48家酒店中的22家可合法使用、22家需繳納回饋金後使用，其餘4家須停業或朝輔導縮小營業面積或變更營業態樣方可合法使用。 都發局都市規劃科表示，商業區的回饋金價格預計每坪3～5萬元。

北市建管處副總工程司洪德豪表示，待建管處修法之後，有4家可能會停業，其中2家面積超過200平方公尺（60坪），必須申請變更使用執照；而另2家在地下防空避難室，礙難合法，目前草案已完成預告，並已函送法務局審查，俟法務局審查後提送市政會議通過，預計9月完成修法程序。