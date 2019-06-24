砸3400萬買「三房河景美屋」！17年後房子突傾斜...恐要全拆除

▲英國夫妻買美麗河景房，住了17年卻突然下陷。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

通常花了大錢買房，當然是希望全家人可以長長久久一直住下去，但英國一對夫妻在17年前砸了85萬英鎊（約台幣3400萬元）買房子，近期卻發現他們的房子越來越傾斜，其中一邊甚至直接沉到地下去，讓人非常難過。但由於這個區域在河邊，地基較不穩定，且房子已經很老舊，很可能無法修復。



英國男子肯恩（Ken Pitts）與妻子蓋兒（Gail）在英國郊區霍爾寧（Horning）買了房子，住了17年，這棟房子有三間臥室，還有一個看的到河景的大花園，可以到河裡划船或是釣魚，主臥室則有大大的陽台，再配備廚房，以及河畔旁的陽光露臺，非常適合在這裡享受悠閒鄉村生活，這裡也屬於布羅茲濕地國家公園（Broads National Park）的一部分。

但是在3個月之前，夫妻倆卻發現房子突然變得傾斜。肯恩提到，當時完全沒有任何預兆，一瞬間房子的其中一邊就下陷了，讓他們一家非常恐慌，只能趕快搬走。

▲這棟房看得到河景，但可能因為下陷要拆除。（圖／翻攝自Metro）

鄰居提到，肯恩一家住的這間木屋是在1970年代建成的，日前屋主重新整修屋頂，但可能是因為木頭地基承受不住重量，突然開始下沉，現在房子周邊貼著「危險」的標誌，並且等待專業人員來評估，若是無法挽救的話，肯恩和蓋兒的家可能就要被拆除了。

管理布羅茲濕地國家公園的一名官員提到，這麼好的房子突然下沉真的很可惜，但也只能祈求好運發生，「不幸的是，這個房子蓋在不穩定的地基上，之後可能會越來越危險」。

建築測量師諾斯（Tom North）分析，很明顯的這一帶是很潮濕的地方，附近的房子也都很老舊了，勢必就會有木樁地基下陷的問題，「可能是這棟房子的木頭地基已經被破壞了，地面下方已經位移或是腐化，再也無法支撐整個房屋，就好像把石頭放在海綿上」。