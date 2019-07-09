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噴嚏狂打好難受！居家布置快用這5招　隨手小動作改善過敏

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▲打噴嚏,鼻塞,鼻子痛。（圖／記者周姈姈攝）

▲許多人受過敏所苦。（圖／示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／綜合報導

在台灣受到過敏所苦的人數非常多，最常發生在乎係系統、眼部或皮膚，過去有統計指出，大約有3分之一的台灣人有過敏反應。「幸福空間」網站就提供5項居家生活小秘訣，可降低居家環境過敏原生成，減少過敏反應，就不會噴嚏打不停囉。

一般來說，過敏原多來自生活周遭的塵蟎或是空氣中的有機物質，尤其當季節轉換的時候，或是潮濕多雨的日子，都是過敏原生成的好時機，要特別注意，以下就有幾項小秘訣可以試試，讓過敏遠離居家生活。


1. 保持通風及注意採光

白天上班或是外出的時候，因為門窗緊閉，所以屋內的有機揮發性氣體濃度會上升，而導致過敏，所以當回到家中時，最好事打開窗戶，讓屋內悶了一天的空氣可以流動，隨手的一個動作對於改善空氣品質很有幫助。另外，由於塵蟎不喜歡陽光或是乾燥環境，屋內保持良好採光可以阻止塵蟎生長，照不到陽光的角落也要記得常打掃。

▲▼客廳,沙發,窗簾,採光,。（圖／pixabay）

▲通風與採光對抗過敏很重要。（圖／pixabay）

2. 降低濕度

如前述所說，塵蟎或是黴菌都喜好潮濕環境，台灣的氣候相對比較濕，正好成為這些過敏原的大溫床，因此保持乾燥也對改善過敏有一定的幫助，例如可以利用除濕機，讓室內濕度維持在50％左右。除此之外，市面上有許多「珪藻土」產品，有良好的吸濕效果，選擇相關的家具家飾品，或是選用有添加珪藻土材質的建材，也可以有效地調節室內溼度。

3.採用的無毒環保建材

新房子剛裝修完之後，最讓人頭痛的塗料或是木質家具中會有讓人不舒服的刺鼻味，也就是甲醛味，除了讓人感到刺激難聞之外，也容易引發呼吸道過敏。因此在裝修時，建議可以選購有國際認證的低甲醛板材，或是珪藻土的塗料，或是在裝修完成後，噴灑光觸媒，都有去除甲醛的效果。

▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲塵蟎或是黴菌都喜好潮濕環境，要注意保持乾燥。（圖／記者李毓康攝）

4. 取代布製品

由於布料纖維的家具水洗不易，塵蟎也容易躲在隙縫之中，因此用百葉窗取代布質窗簾，防灰塵又有高遮光效果，或是用皮革沙發取代布沙發，都可以有效改善塵蟎躲在家中，當然一定也要養成定期清潔的好習慣，不只是家具，空調濾網、寢具也都要定時打掃或更換。

5. 寢飾選用透氣羽絨材質

一般會認為羽絨被或枕頭不是和過敏體質的人，因為容易有細小羽毛飄出，造成刺激而打噴嚏，但其實與容具有高通風性，有利於水氣蒸發，反而不利於塵蟎生長。另外，在換被單的時候，許多人都喜歡大力甩動，這樣很容易造成細塵飛揚，引發過敏不適，盡量放輕動作，避免大力掀棉被，或是以用捲的替代，都是可以防止過敏的小動作。

▼百葉窗取代布質窗簾，防塵蟎躲藏。（圖／Pixabay）

▲▼窗戶,落地窗,百葉窗。（圖／pixabay）


 

關鍵字：塵蟎過敏抗過敏幸福空間

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