27歲買10坪房！楊晨熙被罵豬腦「1年半暴漲」　爽擁2房變半億富婆

▲楊晨熙露出超兇事業線！（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

網搜小組／綜合報導

34歲楊晨熙從兒童台走紅，在2016年卸下「果凍姐姐」光環後，華麗轉身成通告藝人，投資眼光精準的她，目前手上有2間共價值5000萬的豪宅，除了當包租婆，如今更是居酒屋老闆娘。近日一段舊影片瘋傳，楊晨熙早在27歲就想買房，當時被親朋好友大罵「豬腦」，結果短短一年半時間，1坪就漲了20萬。

楊晨熙的超狂理財法，可回溯到大學時期，因爸爸心肌梗塞、媽媽中風，懂事的她認份打工，試過很多工作後，發現家教CP值最高，一小時最高可賺500至600元，甚至一次兼7個家教，並培養了記帳好習慣，楊晨熙認為，以一周為單位記帳，更能讓她積極存錢。

努力打拼後，25歲那年，楊晨熙買了第一輛車子，27歲又辛苦存到200萬存款，一時萌起買房的念頭，她曾在節目《上班這檔事》分享，「我人生就是希望有車有房」，正當楊晨熙向親友透露要看房子時，反被潑了一桶冷水，「全世界的人都沒有一個贊同我，都說妳是白X嗎，妳現在要買房子，妳是豬腦啊！」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲楊晨熙認為，要對自己有信心，別因親友勸阻而不敢買房！（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

儘管被罵慘了，楊晨熙仍堅持己見，便在北市忠孝新生附近買下人生第一間10坪小套房，「不到一年半時間，它1坪漲了20萬（元）左右！」楊晨熙說，自己做足功課、謹慎評估未來發展性才敢買，果不其然，當時捷運本來一條線，不久後就有兩條線開通，房價因此暴漲。

趁這一波高房價，楊晨熙又靈機一動決定小房換大房，改買中山區15坪的千萬套房，隨著星路大開，她靠著綜藝通告、直播收入，又賺進第2桶買房基金，去（2018）年在內湖砸重金買下48坪美宅，而原本的小套房出租，秒變包租婆身分。此外，楊晨熙副業滿滿，經營墨鏡品牌外，也跨足餐飲業開日式居酒屋，可說是演藝圈有名的小富婆！

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動