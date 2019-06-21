魔鬼藏在細節裡　窗框漏水慎防省小賠大

▲先找出房屋漏水原因，以配合不同的檢測及施作方式。（圖／記者謝承恩攝）

記者張菱育／綜合報導

近期台灣容易連日暴雨，瞬間大雨降下來，導致排水來不及宣洩，不少地區出現嚴重淹水情形，整條馬路瞬間淹成小河，而有些家裡的窗戶可能不太緊密，即使緊閉門窗，瞬間暴雨襲擊之下，還是擋不住水勢，不要小看這樣的狀況，窗框漏水可能讓你賠更多錢。

首先，當發現窗戶有漏水情況時，信義居家經理曾雪梨指出，民眾可以先觀察是窗框本體漏水還是結構的裂縫漏水，不同的漏水原因需要配合不同的檢測及施作方式。

若是窗框本體漏水，通常窗戶本身是沒有氣密性的，或是框體外部接縫填縫不良或是有老化現象導致，通常會建議更換窗戶比較能達到防止漏水的效果，而目前最普遍使用的就是氣密窗，具有良好的防止漏水效果以及隔絕噪音的功能。

另外，若是結構裂縫漏水，通常在牆面上肉眼可見裂縫，曾雪梨建議，通常會使用高壓灌注工法，也就是俗稱的「打針」工法，使用機器將灌注藥劑（PU發泡劑）打入縫隙中，當藥劑遇水則會膨脹將縫隙填滿。以上一般處理完成後，若還是不放心，可以在外牆再塗一層防水層，加強防水效果。

要留意的是，框邊兩側內牆容易有壁癌產生，此種狀況屬於窗框安裝不良，造成雨水經由外牆壁磚縫隙滲透到室內所致。若窗框出現裂縫，民眾可以到材料行購買「矽力康」先行補救，但是窗框經過日曬雨淋之後，會有老化剝落的現象，這時就要再重新填補了。

曾雪梨提醒，平常民眾要觀察漏水的時間點，看是颱風、下雨還是平時就會漏水，針對不同狀況，可以評估漏水的嚴重程度，信義居家也提供免費到府勘估的服務，視漏水狀況做一個最妥善的處理方式，並提供施作後1 年的保固期間，解決民眾煩惱的漏水問題。