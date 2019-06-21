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小宅大空間！「淡色系清爽fu」減少壓迫感　3撇步大公開

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

近年來小坪數居家越來越搶手，相較於大宅的高價，足夠的空間與相對便宜的價格，無論是對小資夫妻或是單身貴族而言，可說是最剛好也最適合的選擇。然而，蝸居與大宅，光是坪數就輸一大截，要如何才能享有同樣的空間機能，同時不壓縮生活品質，可就考驗設計師的功力了！俗語說「寸土寸金」，便是這種小宅的最佳驗證，每個角落都是黃金區的空間，自然不得隨意浪費，因此秉持著「能塞就塞」的信念，把住居利用到極致可就相當重要。以下小編就帶您向站內的各設計師取經，看看究竟要怎麼做才能塞得好，空間卻又能保持窈窕，不藏私的小套房輕量3撇步，現在就和小編一起看下去！

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▲小宅處處都是蛋黃區，因此如何有效利用空間便成為重要關鍵。如本案在公領域利用簡單的家具軟件定義空間，加上矮牆分隔，即使集三大機能於一室，仍不顯擁擠壓迫。

空間減量撇步01.定義空間機能

小宅可利用的空間不多，因此大多採用開放式的設計來規劃，避免過多隔間破壞空間開闊性，反倒造成侷促、壓迫感。然而，沒有明確的牆面作為分野，便可能模糊公私領域機能，造成臥房隱私不足、缺乏個人空間等問題。因此，對小宅而言「重新定義」便非常重要，哪裡是你最常待的空間？全家人是否有在餐廳共同用餐的習慣？僅在臥房中休息還是也會辦公？像是這樣審慎考量自己偏好的生活後，便能確定每個空間應該含有的機能，而後再依照採光、格局等安排動線以及空間大小，就能在開放式的家中，確切定義出每個區域，而不會造成實際居住後的不便。

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▲開放式設計可以減少小坪數中不必要的浪費，但若需要隔間以保有隱私感，建議可效仿本案設計，利用輕量的隔間分隔公私領域，使其他空間能夠盡量放大。

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▲除了以家具軟件、隔間來分隔空間機能外，也可以利用地坪材質變化、架高地板等方式，增添小宅的設計感，同時增添使用坪效。

空間減量撇步02.多功能提升坪效

定義完家中的格局配置後，便得再依照使用習慣配置空間含有的功能，如上一點所述，若你最常待在客廳，常在此閱讀或是邀請三五好友聚會，那麼除了分配較大空間給客廳之外，更可以在此安排窗邊臥榻，平時滿足你閱讀時的使用需求，當有客人來訪時，也可以彌補座位不足的問題。另外常見的多功能空間則是餐廳，由於許多人喜歡邊享用點心邊使用電腦辦公，因此增設大吧檯便可讓餐廳一室兩用，提升使用坪效。誠如上述舉例，由於小宅的坪數有限，因此要滿足生活中的所有需求並不容易，規劃前思考清楚後，才能打造最適合自己的新家環境，也不會因為想要滿足所有需求而多配置許多小空間，使家變得零碎不便。

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▲要使小宅看起來輕巧、住起來便利，也可以從建材下手，如本案便以鐵件騰空的方式，將支撐腳架焊接至地面鋼筋內，打造輕量化的吧檯作為餐廳象徵。

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▲本案為狹長型的小宅，不僅利用透明玻璃作為通透隔間，也利用長餐桌加裝電視，方便從沙發觀看，簡單解決機能配置問題，讓各空間環環相扣。

空間減量撇步03.極致收納運用

想要實際達成空間減量，在經過上述兩招的實踐後，便要在收納上下工夫了！試想你的小宅如果都依照你的使用需求而配置，卻沒考量到該有的收納量，那麼你便只能東塞一點西塞一點，結果小宅變得不再窈窕，反而更顯髒亂擁擠。不過小宅究竟有哪些地方可以把所有家當藏好藏滿呢？一般單層小宅建議可以利用電視牆後方、樑下空間或是柱體改造（應考量建築安全無虞才可進行），若是有架高地板、臥榻等也可增加收納空間。另外，若是複層小宅，則可以利用每階樓梯暗藏抽屜櫃，或是樓梯下方的三角空間設置儲藏室，將這樣的零碎空間慢慢累積，便能成就極大的收納量。

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▲相較一般單層小宅，複層格局又增加了垂直的利用空間，因此可以多利用階梯配置櫃體，使小宅也能享有大宅般的收納量。

小編補充

小宅除了依靠上述三要點達成視覺減量的效果之外，也可以選擇白色、淡色系作為居家主色調，不僅容易與其他色彩搭配，也可以放大視覺空間，更可以營造乾淨清爽的感受，減少小坪數潛在的壓迫感喔！


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關鍵字：幸福空間小宅收納壓迫感

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