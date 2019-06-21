天龍國子民脫離無殼蝸牛　北投千萬以下宅最多

▲台北市總價在1000萬元以下的物件在北投區較多。（圖／記者姜國輝攝）

記者張菱育／台北報導

現代年輕人買房壓力大，但是在台北市還是可以找到低價房，年輕人有機會可以從無殼蝸牛晉升為有房一族！統計總價低於1000萬元的成交案，發現北投區從2016年至今累計1401件居全北市之冠，代表在北投最有機會找到平價屋。

根據永慶房產集團統計實價登錄資料，台北市近年總價低於1000萬元的區域，以北投區最多，從2016年至今年3月累積共1401件，其次為中山區的1345件，排名第三的為萬華區的1329件。

其中北投區交易量最大，主要是因有「洲美社區」大筆交屋潮所致。信義房屋北投捷運店店長何思遠表示，「洲美社區」因是公共住宅，因此才有部分低總價物件交易，而北投較多低總價產品，是因北投地區幅員廣、地點偏遠的地區才會有較便宜的物件，否則接近北投捷運站附近的3房公寓，總價要1200~1500萬元，而10年內大樓2房則要2000萬元左右。

永慶房屋業管部經理謝志傑指出，北投區近1年成交總價1000萬元內的熱門社區，包括泉源路的「掬水軒」、溫泉路巷弄間的「雲天」、中山路的「四季溫泉廣場」、「凌霄大樓」、光明路的「十泉十美」、「極上之湯」等。

這些熱門社區，主要集中在捷運新北投站周邊，交通便利；其二是鄰近知名溫泉飯店與溫泉湯屋，且周邊綠意環繞，居住環境清幽；第三是主要成交物件，以套房型產品為主，總價多落在400~700萬元，吸引不少喜歡親近自然的單身族或銀髮族來此購屋。

排名第二的是中山區，謝志傑說，近1年成交總價1000萬以內的熱門社區有「金三角大廈」、「翡冷翠」、「I-MORE」、「金磚密碼」、「明皇大廈」等。這些熱門社區都鄰近捷運站，交通十分便利，加上中山區商圈機能完整，採買便捷，此外，熱門社區主要是套房型產品，成交總價多落在700~900萬元間，能以不到千萬的總價住進台北市中心，其相對低總價的優勢，十分受到單身貴族、或是年輕情侶的首購族青睞。