ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全球豪宅價格增幅創10年新低　台北位居17...香港跌至30名外

ETtoday房產雲

▲▼德國柏林。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲德國柏林的豪宅價格漲幅全球最高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

全球房市持續低迷，最新數據調查指出，2019年第一季全球45個城市的豪宅價格，降到2009年第四季以來最低點。主要原因是過去6個月以來，全球政治經濟風暴加劇，加上中美貿易戰、英國脫歐等因素，全球經濟的不確定性達到巔峰，國際貨幣組織（IMF）預計，2019年全球70%的經濟體的成長將放緩。而過去12個月，台北豪宅的增長幅度約2.5%為全球第17名，前三名分別是德國柏林（14.1%）、俄羅斯莫斯科（12%）與德國法蘭克福（9.6%），日本東京則以8.4%成為亞洲最高。

不動產經濟顧問公司瑞普萊坊（Knight Frank）公佈最新的全球城市豪宅指數（Prime Global Cities Index）指出，歐洲主要城市的豪宅價格成長率都比其他各國要高，在前10名中就佔了7名，以柏林、法蘭克福、英國愛丁堡（8%）和法國巴黎（8%）來說，這些城市的共通點為強勁的租屋需求、有限的供應與相對的可負擔能力。

美國紐約與英國倫敦等大城，隨著豪宅賣家不斷進駐，讓供需市場平衡，所以豪宅價格持平。然而，紐約預計從7月1日起推出新制豪宅稅，徵收對象不自住或非自助，而是針對豪宅價格逐步徵收。

豪宅指數最高的前20名中，亞洲國家佔了其中7名，分別是東京、印度德里（5.8%）、中國北京（4.5%）、菲律賓馬尼拉（4.4%）、新加坡（3.6%）、台北與印度邦加羅爾（2.0%）。2018年第4季拿下成為全球豪宅漲幅最高城市的香港，則以0.3%的增幅跌至第33名。

關鍵字：豪宅全球城市豪宅指數房產房產雲

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

她開封「好市多廚房紙巾」驚呆　..

台中潭子凶宅藏洋蔥　低於市價7..

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

桃園租10年退休買下「房東多撈..

蘆洲豪宅「電梯吃人」　千萬房漏..

凌晨送羊奶！男哭離職..真相毛..

台開宣布花蓮「山形屋」將開賣　..

蘆洲最強商圈集賢路　美妝品牌「..

有圖有真相！　官方認證「新莊賠..

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

雙子星「國安疑慮」6度難產　台..

台中潭子凶宅藏洋蔥　低於市價7..

民眾看壞房價比例創22季新低　..

平價服飾租下七張站前店面　單價..

3房公寓月租4.7萬？　網友酸..

2年內願購屋民眾中　3分之1竟..

蘆洲最強商圈集賢路　美妝品牌「..

全台20行政區　新案賣得比中古..

A7地王未開賣已吸1500組預..

台開宣布花蓮「山形屋」將開賣　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366