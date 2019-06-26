全球豪宅價格增幅創10年新低　台北位居17...香港跌至30名外

▲德國柏林的豪宅價格漲幅全球最高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

全球房市持續低迷，最新數據調查指出，2019年第一季全球45個城市的豪宅價格，降到2009年第四季以來最低點。主要原因是過去6個月以來，全球政治經濟風暴加劇，加上中美貿易戰、英國脫歐等因素，全球經濟的不確定性達到巔峰，國際貨幣組織（IMF）預計，2019年全球70%的經濟體的成長將放緩。而過去12個月，台北豪宅的增長幅度約2.5%為全球第17名，前三名分別是德國柏林（14.1%）、俄羅斯莫斯科（12%）與德國法蘭克福（9.6%），日本東京則以8.4%成為亞洲最高。

不動產經濟顧問公司瑞普萊坊（Knight Frank）公佈最新的全球城市豪宅指數（Prime Global Cities Index）指出，歐洲主要城市的豪宅價格成長率都比其他各國要高，在前10名中就佔了7名，以柏林、法蘭克福、英國愛丁堡（8%）和法國巴黎（8%）來說，這些城市的共通點為強勁的租屋需求、有限的供應與相對的可負擔能力。

美國紐約與英國倫敦等大城，隨著豪宅賣家不斷進駐，讓供需市場平衡，所以豪宅價格持平。然而，紐約預計從7月1日起推出新制豪宅稅，徵收對象不自住或非自助，而是針對豪宅價格逐步徵收。

豪宅指數最高的前20名中，亞洲國家佔了其中7名，分別是東京、印度德里（5.8%）、中國北京（4.5%）、菲律賓馬尼拉（4.4%）、新加坡（3.6%）、台北與印度邦加羅爾（2.0%）。2018年第4季拿下成為全球豪宅漲幅最高城市的香港，則以0.3%的增幅跌至第33名。