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萌房首曝光！蔡桃貴「衣櫃快爆開」水手服Q炸　奶音嗆爸：我網紅啦～

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▲▼萌房首曝光！蔡桃貴「衣櫃滿到炸開」水手服　奶音嗆爸：我網紅啦～（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲蔡桃貴不到1歲，已有一大票粉絲追隨！（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

網搜小組／綜合報導

人氣Youtuber蔡阿嘎與愛妻二伯結婚2年多，在去（2018）年產下蔡桃貴，小倆口為了讓兒子有寬廣的生活空間，砸4千萬元在內湖買3房美宅，日前豪宅開箱影片掀起暴動，如今蔡阿嘎再加碼兒子的育兒房，讓粉絲們驚呼「真古錐！」

蔡阿嘎晉升奶爸後，粉絲專頁被僅10個月大的蔡桃貴洗板，人氣遠超過老爸，成了最萌小網紅。本來堅持租屋的蔡阿嘎，因娶妻生子有了重大轉變，為了要給孩子更寬闊的活動空間，在去年買下60坪、三房二廳的豪宅，入手總價4066萬元，也兼當工作室。

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▲▼萌房首曝光！蔡桃貴「衣櫃滿到炸開」水手服　奶音嗆爸：我網紅啦～（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲▼萌房首曝光！蔡桃貴「衣櫃滿到炸開」水手服　奶音嗆爸：我網紅啦～（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲蔡桃貴衣服至今100件，讓老爸看傻眼！（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube，下同）

近日蔡阿嘎也首度曝光蔡桃貴私密小房間，映入眼簾的是遊戲區，柵欄裡擺滿了玩具，蔡阿嘎忍不住笑虧兒子「你真爽ㄟ」，接著終於走進房間，裝潢以白色系為基調，再搭配木質書桌，以及一整面滿滿的系統櫃，沒有多餘的傢俱，雙人床上則擺滿卡通蠟筆小新的枕頭。

過程中，蔡阿嘎讓兒子在床上玩耍，蔡桃貴露出呆萌的眼神，下秒轉身爬到枕頭上，發出奶音吼叫聲，讓粉絲看了要融化了。接下來，蔡阿嘎打開衣櫥，五顏六色的衣服差點溢出來，「這裡面有100件喔！是要做網紅喔？嚇死人」，爆笑的是，衣櫃裡還翻出碎花紅色旗袍跟水手服，「你cosplay喔？」

▲▼萌房首曝光！蔡桃貴「衣櫃滿到炸開」水手服　奶音嗆爸：我網紅啦～（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲蔡桃貴用奶音抗議，父子倆互動超有趣！

而其他櫃子也放滿了蠟筆小新周邊商品，散發療癒氣氛，此時，蔡阿嘎又有驚人發現，書桌上出現「奶瓶海」，「蔡桃貴你自己一個人有13支奶瓶要幹嘛？你老母懶得洗喔！」至於抽屜裡，就是一般幼兒藥膏跟尿布，最後蔡阿嘎不忘搞笑直呼「蔡阿嘎你有夠無聊的，我以為會藏一些保X套，都沒有！」笑壞一大票粉絲。

▲▼萌房首曝光！蔡桃貴「衣櫃滿到炸開」水手服　奶音嗆爸：我網紅啦～（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲二伯買了水手服給兒子穿，讓蔡阿嘎想歪了！

影片在臉書PO出後，觀看次數高達44萬次，網友紛紛笑虧，「好喜歡這種房間，以後小孩房也想裝潢成這樣！」、「突然想到以後桃貴長大180以上～床會太短」、「真古錐！」、「來報恩的孩子～錄那麼久不吵不鬧」、「旗袍～貴娘娘」、「蔡桃貴的房間比我還大」。

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關鍵字：蔡阿嘎蔡桃貴豪宅育兒房奶音

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