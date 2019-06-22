「基隆40年透天有價值嗎？」他嘆行情差　網神分析…整修比買新的划算

▲網友建議，整修的錢會比買新房便宜！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「40年老透天有保留的價值嗎？」一名網友發問，自己獨居在基隆3層樓透天，屋況老舊不堪，一度動念想賣房，但房價行情不優。至於出租要先花一筆錢整修，原PO深怕效益不彰，暫且打消此念頭。對此，房仲建議別賣，可花一點小錢裝潢，自己住的舒適也很不錯。

基隆一名網友透露，獨自住在屋齡40年的老透天，屋況不盡理想，電線老舊又有壁癌，本有打算整修裝潢一番，但3層樓空間寬廣，「一個人實在不需要住這麼大」，他也曾想過當包租公，雖然靠近交流道，但周遭非商業區也沒大學，深怕招租後無人問津。

「40年老透天有保留的價值嗎？」原PO實際查尋實價登錄後，發現附近一坪最多15萬，無奈直言「賣不了什麼好價錢，但也想不到留著的理由」，便在《PTT》拋出疑問，是不是趁早賣掉比較實在呢？

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▲網友透露，整修花100萬上下！（圖／翻攝自PTT）

網友們看完文章後，紛紛給予真誠建議，「整修大概要花300萬，建議要賣或自住都可以跟銀行借來整修，整理好賣價也高，自住也比較爽」、「再怎樣都比你買新的便宜，整修吧」、「我家也是5X年老透天，一樓租人當店面，在想要不要修，不改格局，不大換鐵件鐵皮，不用一百萬就可以翻一輪，改格局就貴了，鐵件也很貴，但是透天出租投報率很低是無解的現象，當然你改套出租，投報率就會爆升」。

對此，信義房屋專案經理曾敬德表示，房子離交流道近，交通應該算方便，但在於地點缺乏機能性，建議可些微整修，自己住的舒適比較好，否則隔間又裝潢出租，效益可能不大。

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