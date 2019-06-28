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三重蘆洲看屋！北漂族「半年看4建案」曝2心得　直嘆：沒有不景氣3個字

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO在PTT分享看屋心得。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

一名北漂網友從年初開始，陸續在三重、蘆洲看屋，23日忍不住分享近半年的看屋心得，包括「完全看不到降價、不景氣跡象」、「價格硬」等等，雖然三重、蘆洲房價不便宜，但比起中永和，「都是一橋之隔，但中、永和一坪，平均落在50幾萬，三重蘆洲算是價格親民」，直呼在房市裡看不到「不景氣」3字。

這位網友在PTT的home-sale板上表示，他本身是北漂族、租屋多年，從年初開始，陸續看了三重、蘆洲幾個建案，分享看到目前的感想「1.完全看不到降價、不景氣的跡象，開價一間比一間高」、「2.價格硬，議價空間小」，並說雖然依定會有人覺得三蘆是8+9集散地，但認為最近能在這裡重劃區買屋的人，一定有不錯的經濟能力。

接著他分享自己看的幾個建案，A建案的部分，他是看B棟27坪格局，優點是有兩面採光、獨立廚房，規劃2房可多隔1房，但公設比高達35%，「浴室無對外窗（這點我是覺得還好），不過浴室防水不是作全室防水，而且漏水保固1年太短。」原PO說，這間他跟代銷議價2次，開價1200另需加購車位180，共1380，「代銷開價強硬議價空間少，談到最後直接拿別戶的成交單據跟發票給我看，表示若沒賣到這個行情無法跟別的客戶交代。」

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO年初開始看房。（示意圖／記者林敬旻攝）

B建案的話，應該是該區域最先完工的，他年初去談2樓28坪的產品，2+1房、有獨立廚房及2套衛浴，面對學校預定地永久棟距，「當初談到1070左右， 可不買車位，腦波弱加上當時被代銷盧到晚上10點多，所以現場下訂，但回來思考完又去退訂。主要查詢是到建商之前推案的一些案例。」

C建案的算是當地建商，之前有些推案建材和用料上還不錯，一層3戶、戶數單純，「當時跟代銷約看現場2房28坪（還在施工當中），開放式廚房、廁所無對外窗、陽台有點大（花這麼多錢買陽台？），前有立體停車場（每天看到一堆車），客廳以及2間臥室都不大，（回來仔細研究格局，才想到因為被玄關吃掉一些坪數）」，開價部分是1380，不過已全數完銷，代銷還強調住戶都是年薪百萬科技業、金融業、公教人員，說要找好鄰居不容易。

D建案的廣告強打有信譽的建商、品質有保障，過個橋就到西門町，距離機捷、北捷三重站、都會公園都很近，「25.69坪開價1498，外加車位250，共1748，聽到我就知道我該走了。雖然代銷很積極，但我不想往後30年每天晚餐吃排骨雞麵……」

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO直呼，在房市裡看不到「不景氣」3個字。（示意圖／記者林敬旻攝）

原PO最後表示，看到現在，雖然三蘆房價不便宜，但比起中永和，「雖然都是一橋之隔，但中、永和一坪平均落在50幾萬，三重蘆洲算是價格親民」；他也說，有時候看完代銷介紹，他心裡其實很疑惑，「有這麼多人有實力買下1500以上的物件？只能說房市裡看不到不景氣3個字。」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「如果看中古搞不好更絕望」、「本來就沒有不景氣，只有不爭氣」、「其實三蘆的8+9人文因素，就是導致均價輸中永和原因！而機能／交通已經成熟，本身就有一定客群」、「現在買預售屋不會比較便宜啊！買成屋或中古屋吧」、「1500的市場其實蠻大的，在三重就三房老華廈或二房新成屋的差別，看你怎樣抉擇。」

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關鍵字：看房買房租屋北漂房產建案三重蘆洲PTT

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