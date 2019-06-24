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選舉攪亂房市春水？　三發鍾俊榮：民眾已麻痺

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▲▼三發地產董事長鍾俊榮。（圖／記者黃靖惠攝）

▲三發地產董事長鍾俊榮。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

三發地產（9946）今召開股東會，董事長鍾俊榮會後受訪笑談，明年選舉不至於影響公司推案布局，直言「台灣每2年一次選舉，民眾對選舉已快要麻痺，再加上對公司推出產品十分有信心，仍看好後市」，且除南部新案布局以外，北部新莊副都心的樣品屋，也已完成，預計最快第4季推出。

三發地產去年合併營業收入15.7億元，稅後盈餘3.46億元，每股稅後盈餘1.23元，會後決議通過去年盈餘配發0.7元股票股利，及資本公積配發0.3元現金股利合計1元，配息率達81.3％。

鍾俊榮表示，去年全年營收15.7億元，較前年少與開發投資、偏保守有關係，不過今年前5月營收達25.05億元，超越去年全年度，與剛性買盤出籠有關，今年全年營收應該會比去年好。

針對下半年房市走向？鐘俊榮指出，台商資金回流，挹注房地產市場，預測今年下半年市場仍樂觀，因為自住買盤出籠，而價格部分，北部仍在盤整局面、其餘呈現平穩狀態。

明年選戰是否會影響公司未來布局？他坦言，台灣每2年一次選舉，讓一般民眾對選舉「已經快要麻痺」，再加上對公司推出產品十分有信心，仍看好後市，應該不至於受到影響。

至於之後北部推案布局，他表示，新北林口區「麗林段」建案已經開工，預估明年第4季左右會完工。新北新莊副都心235地號推案仍未推出，不過樣品屋已完成，初估總銷金額20億元，將於今年第4季推出。

另外去年已經完工「光華段、鳳鳴段」新案，與台南永康「三發匯世界」目前都持續交屋入帳，且銷售去化達6、7成。

關鍵字：三發地產推案新建案營建股股東會鍾俊榮新莊房市走向房價

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