板橋買房！5年跌價960→920萬　他精算「哭賠破百萬」…網嘆買不如租

▲原PO賣房卻反虧！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

新北一名網友分享買房辛酸史，2014年拿出500萬積蓄買近千萬元的房子，如今5年過去，他決定以920萬元出售，表面上賠40萬，但實際加總其他費用，竟多達百萬元，讓原PO驚呆了！

這名網友在2014年購屋，當時以960萬元買下板橋房子，事隔5年後，在今（2019）年以920萬元認賠賣出，原PO說，房價小虧40萬，但若加上貸款利息、房仲服務費等，仔細一算，「基本上是賠超過110萬！」並列出明細，如下：

當初960萬買房→1%房仲費（9萬6千元）+稅（2萬5千元）+代書費（1萬4千元）=13萬5千元

貸款利息6000元→5年共36萬元

920萬賣房4%房仲費→36萬8千元

房子修繕費→5萬元

上述費用共91萬3千元，原PO補充表示，若2014年沒拿出500萬頭期款，把這筆錢放在銀行1%定存，利息可賺25萬元，因此也列入損失清單中，總計虧了110萬6300元。不過原PO轉念一想，假設這5年在板橋租屋，租金1萬5千元計算，也需支出90萬元，最後只好自我安慰，「所以我大概賠20-30萬吧，這樣算心理會好過一點！」

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▲有人則當起鍵盤手，發現原PO還是賺！（圖／翻攝自mobiel01，下同）

該文章掀起《mobile01》網友關注，「所以我2019買房，我覺得比2014買的人便宜多了，正所謂比上不足比下有餘，這樣心裡就好受多了，謝謝您2014」、「最近房價真的偏低…如果就自已住就別想太多了！」、「真的，2014～15（年）入場的都好傷，我都不敢去看附近的價格了 感覺會兩三百的掉」、「如果照您說的，板橋的投報率真的是慘不忍睹，如果投報率連2%都沒有，那還是租屋就好了，真的是買不如租的區域，難怪樓主會賠錢」。

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