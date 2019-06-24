國產署標脫4宗地上權　總金額4.5億元進帳

▲財政部標出4筆地上權，分別為彰化縣員林市、高雄三民區與鳳山區、台南市永康區土地。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今(24)日公告招標11宗國有土地設定地上權，開標結果有4宗地上權案標脫，決標權利金總金額達到4億5,785萬元，標脫率為三成六。

此次標脫的4宗地上權為彰化縣員林市土地以權利金3,914萬元標脫，得標人為楊姓自然人，溢價率為0.03%；高雄市三民區土地，有5位投資人投標，以權利金9,660萬元標脫，得標人是集泰建設，溢價率26.78%；高雄市鳳山區土地，有6位投資人投標，以權利金1億5,000萬元標脫，得標者為莊姓自然人，溢價率高達51.26%；以及台南市永康區以權利金1億7,211萬元標脫，得標者為上維地產，溢價率為3.76%。經統計，此次4宗土地標脫，每年可收的租金395.2萬元左右。

國產署分析，彰化員林市的土地，為首次列標就標脫，該地靠近員林火車站，區位良好且面積適中；高雄市三民區灣和段土地及鳳山區土地曾在105年列標皆未標脫，分別有5位及6位投資人熱烈投標。

至於台南市地永康區土地，近奇美醫院，生活機能完備，位於都會區、交通便利位置，廠商投標意願較高。國產署官員也提到，這次也有台北市內湖區、中正區的2宗土地，原本也很有機會可以順利標脫，但因投標者的投標單格式不符，被判定為「無效標」，因此未能順利標脫。但國產署研議，這2宗土地併入預計在8、9月間開標的第2批國有土地招標。

此外，今年下半年國有土地地上權標售最受矚目的一塊，就是捷運松江南京2、3號出口基地案，預計最快8月招標，國產署表示，這個案子詢問度高，不排除會以單獨列標的方式開標，並且今年將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權的方式活化國有地。