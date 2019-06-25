賠怕了？新莊區竟有官方認證賠售地圖　這路段賠案最多

▲新莊新泰路街景。（圖／擷取自google map）



記者黃靖惠／綜合報導

新北新莊副都心、頭前重劃區房市因機場捷運、環狀線等議題，一度炙手可熱，隨著景氣反轉，投資客撤離、賠售紀錄頻傳，據新莊地政事務所統計，近5年房屋買賣交易熱區，集中下新莊3大生活圈內。而轉手後賠售比率最高是「幸福榮富昌隆生活圈」，約佔3成。房仲業者分析，下新莊本屬新莊區熱門交易區，買氣熱烈並不令人意外，反觀上新莊區副都心賣壓至今仍未緩解，新莊南北兩樣情的房市狀態也將持續。

據新莊地政事務所統計，最近5年房地買賣件數將近3萬筆，其中8成3，買入後未再賣出，另外1成7，則是買入後再賣出，且買賣交易集中在人口多、生活機能好「幸福榮富昌隆」、「鴻金寶商圈民安後港」、「中港厝宏泰市場」3大生活圈範圍內，也就是下新莊舊市區內。

▼新莊房屋買賣熱門交易區。（圖／新莊地政事務所提供）

再進一步分析，新莊轉手3轉手熱區周邊就學資源、公共建設，以及公車密集，加上生活機能佳，且住宅產品多元，房屋價格適中，自住需求多，成為轉手交易熱區，轉手交易熱門標的為每坪30至35萬元、20至40坪住宅大樓、公寓。

但以轉手賠售比例最高區域是「幸福榮富昌隆生活圈」達3成比例，第二、三名是「鴻金寶商圈民安後港生活圈」及「中港厝宏泰市場生活圈」各佔近2成比例。

地政事務所解釋，2013年住宅價格指數處於上升階段，當時入手價高，也提高屋主賣出意願；2015年以後，房地產市場景氣趨緩，住宅價格指數呈現盤整狀態，再加上2016年1月1日實施房地合一課徵所得稅，更使房地產交易陷入低潮，轉手交易案件也隨之減少。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，3大生活圈位於下新莊區塊，本屬新莊區熱門交易區，兼具自住買盤能接受的親民房價，也有工業區、輔大等租客族群為主的置產市場，加上生活、交通機能便利，買氣熱烈並不令人意外。

不過他也指出，上新莊區副都心一帶與下新莊相較之下，以純居住風格的高價位住宅、瞄準高資產的投資、自住客，但近年包含不動產在內的國內投資市場不振，上新莊賣壓至今仍未緩解，新莊南北兩樣情的房市狀態也將持續。

信義房屋新莊店店長侯欣妤說明，以新莊這3個生活圈生活機能成熟，且外圍有3條捷運線環繞，生活機能及交通都很便利，再加上周邊新興區域價格，已經下修到甜蜜點，吸引剛性需求客入住，以往賠售紀錄頻傳的頭前重劃區陸續有星巴克、超商、托兒所進駐，這也代表購屋客群的轉變，從以往投資客變為自住客，未來房價將趨於穩定。