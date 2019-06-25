大咖投資客劉媽媽降價賣　3.5億元棄守「帝寶」

▲投資大咖劉媽媽，2011年以法拍取得「帝寶」C棟5樓戶。（圖／記者徐斌慎攝）

記者詹宜軒／台北報導

號稱北台灣最牛投資客之一的劉媽媽，曾在2011年以法拍買進第一豪宅「帝寶」5樓戶，從未出租、或遷入，劉媽媽一度在2017年欲以3.9億元脫手，對比她的入手價2.7億元，高出1.2億元，由於市場反應不佳，因而下架不賣。近期，該戶又出現在網路待售，開價下修為3.5億元，拆算每坪單價275萬元。市場認為，「『帝寶』雖然名聲響亮，但致命傷在於『年事已高』，面對豪宅後浪的推擠，保守估計劉媽媽的算盤，恐難『如意』。」

根據《591房屋交易網》的刊登資訊，「帝寶」出現1戶5樓戶求售，對照坪數與謄本，發現該戶持有人為投資客大戶劉媽媽。劉媽媽在2011年，於法拍第一拍時，取得該戶，總權狀面積為164.86坪，含4車位，當時取得價格為2.71億元，拆算成交單價197.84萬元。

▲劉媽媽物件出售訊息。（圖／翻攝自591房屋交易網）

而該筆法拍成交紀錄，也另有插曲，原先劉媽媽一行人，在2010年11月，就以總價約2.82億元、每坪206萬元得標同一戶，但後來卻因為未繳足尾款，宣布棄標。沒想到，事隔1個多月，劉媽媽再度出手，得標價約下修1千萬餘元，跌破市場眼鏡。

據了解，劉媽媽在「帝寶」，本就持有1戶，新取得的5樓戶，入手8年多來，未曾出租、也未遷入。2017年，劉媽媽首度委託仲介出售該戶，開價3億9570萬元，扣除車位價，每坪近289萬元，當時，市場上一片驚呼，質疑在房市陷入低谷之際，「帝寶」還有此身價嗎？不久之後，此物件下架。

近期，該戶再度端上交易市場，開價改為3億5268萬元，拆算每坪單價約275萬元，等同價格下修5%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「帝寶」是全台最知名的豪宅，該社區近期成交較為接近的價格，在2015年12月、10樓的275萬元，2014年7月、8樓的276萬元，「雖然21樓在2017年，曾經成交290萬元，但因樓層較高，難以比較。所以劉媽媽將開價定在275萬元，也算頗具誠意。」

但也有房仲業者認為，「帝寶」雖然外觀宏偉，但屋齡在10年以上是不爭事實，對於住戶而言，新豪宅市場有更多選擇，在此時釋出，不失為是一個獲利了結的決策，「估計劉媽媽心中底價應該在每坪260萬元以上。」