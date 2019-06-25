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奇葩！冷氣卡凹洞「被熱醒」　水電師傅搖頭…釣出苦主：睡覺滿臉都是水

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▲▼奇葩裝潢！冷氣卡凹洞「睡覺被熱醒」　釣出苦主哀號：睡到一半像下雨（圖／翻攝mobile01）

▲為了視覺美觀，冷氣內嵌後，根本吹不出涼風！（圖／翻攝自mobile01，下同）

網搜小組／綜合報導

一名網友搬到新住處，只見天花板有一凹槽，可供冷氣內嵌，看似貼心的裝潢設計，卻讓原PO哀號「睡覺還會被熱醒！」原來冷氣的回風都被擋住了，冷氣完全起不了消暑作用，奇葩設計也讓眾多網友看傻眼了。

這名網友透露，安裝新冷氣卻不涼爽，不是因為機器壞掉，而是裝潢設計有缺失而擋住回風，崩潰的是「睡覺還會被熱醒！」不少人直覺認為，把冷氣往下移就可解決，但原PO透露，就是因為排水問題，內機高度無法變，導致冷氣無法往下挪動。

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▲▼奇葩裝潢！冷氣卡凹洞「睡覺被熱醒」　釣出苦主哀號：睡到一半像下雨（圖／翻攝mobile01）

▲原PO眼神死，不知該如何是好！

明明開著冷氣，原PO在房內卻熱得揮汗如雨，且當初搬進來，房子裝潢已設計完成，無法做變動，只好在論壇《mobiel01》求助，「裝潢的部分有辦法請木工切割修改嗎？還是只能整個裝潢拆掉？」

PO文一出掀起網友們腦力激盪，紛紛回應「裝板子導風，或是讓冷氣直接往最下方吹，再用電風扇把冷氣吹到自己身上」、「放棄那個洞，內機安裝別的地方，或繼續安裝原位置內機降低一些，排水排水問題用冷氣排水器強制排水，美觀會犧牲一些，不然這樣回風不良這台冷氣壽命也會短很多」、「這回風又把冷氣吸回去了，所以冷氣為溫度到了就停工了。放棄那個洞吧，移出來，若是排水洞的問題，用排水器都比塞在那個洞好吧？」

▲▼奇葩裝潢！冷氣卡凹洞「睡覺被熱醒」　釣出苦主哀號：睡到一半像下雨（圖／翻攝mobile01）

▲▼奇葩裝潢！冷氣卡凹洞「睡覺被熱醒」　釣出苦主哀號：睡到一半像下雨（圖／翻攝mobile01）

▲不少網友也遇過類似情況！

最後，原PO歸納出三種解決方法，包括「1.下移＋排水盒（但排水噪音問題是顧慮的點）」、「2.將裝潢切割擴大（但不知可不可行）及費用問題」、「3.裝潢整組拆掉（費用應該可以再買台冷氣了）」，目前他選擇第2方法，會再找來水電師傅一起商討，希望費用能控制在萬元以內。

關鍵字：裝潢設計冷氣睡覺

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